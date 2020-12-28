Son dakika haberi... Fenerbahçe'de koronavirüsü alarmı! İşte o yasak listesi

Bu arada birkaç gün içinde 4 oyuncuda birden Kovid-19 çıkmasının nedenleri de araştırılıyor. Daha önce Covid-19 geçiren ve kanında antikor bulunduğu gerekçesiyle, "Bana artık bir şey olmaz" diye düşünen bazı isimlerin maske ve sosyal mesafe kuralını daha az önemsemesinin virüsü tesislere soktuğundan kuşku duyuluyor.