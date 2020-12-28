Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi... Fenerbahçe'de koronavirüsü alarmı! İşte o yasak listesi

Son dakika haberi... 'de koronavirüsü alarmı! İşte o yasak listesi

Son dakika haberi... 'de son dönemde yaşanan koronavirüsü vakaları adeta bir krize dönüştü. Kısa süre içinde 4 oyuncuda Kovid-19'a rastlanması yönetimi harekete geçirdi. Koronavirüse yakalanan futbolculardan biri de olmuştu. Milli oyuncu, sosyal medya hesabından Kovid-19 olduğunu duyurmuştu. Salgının diğer oyunculara da bulaşmasını önlemek için harekete geçen sarı-lacivertli yönetim, sıkı tedbirler almaya başladı. Fenerbahçe'de oyunculara, teknik ekibe ve çalışanlara bir takım yasaklar getirildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.12.2020 16:12 Son Güncelleme: 28.12.2020 16:26 ABONE OL
Son dakika haberi... Fenerbahçe'de koronavirüsü alarmı! İşte o yasak listesi

'nin gündemi takımda artan koronavirüsü vakaları. Birkaç gün içinde 4 futbolcuya yayılan salgın, yönetimde endişe yarattı. Uzun süredir sakat olan futbolcuların takıma dönmesiyle 4 Ocak'taki maçına tam kadro çıkmayı hedefleyen Fenerbahçe'de, 'ın ardından üç futbolcunun daha Kovid-19'a yakalanması sarı-lacivertli yönetimi harekete geçirdi.

Son dakika haberi... Fenerbahçe'de koronavirüsü alarmı! İşte o yasak listesi

Takımda bir, 'Kovid-19 bulaşma zinciri' oluşmasından endişe eden kulüp yetkilileri, tüm oyunculara, teknik heyete ve personele her gün test yaptırarak, oluşması muhtemel bir zinciri erken teşhisle kırmayı hedefliyor. Sarı lacivertli kulüpte bu amaçla çok sıkı tedbirler alındı...

Son dakika haberi... Fenerbahçe'de koronavirüsü alarmı! İşte o yasak listesi

Öncelikle tüm teknik heyete ve 'nde görev yapan tüm personele sürekli maske takma zorunluluğu getirildi.

Son dakika haberi... Fenerbahçe'de koronavirüsü alarmı! İşte o yasak listesi

Artık tesislerde futbolcular haricinde kimse maskesiz dolaşamıyor. Ayrıca tüm futbolcular, teknik ekip ve personelden özel yaşamlarına eskisinden daha fazla dikkat etmeleri istendi.

Son dakika haberi... Fenerbahçe'de koronavirüsü alarmı! İşte o yasak listesi

Ayrıca, "Nerede ve kimlerle olursanız olun, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına mutlaka uyun" denildi. 'de önceki gün ve dün yapılan testler her gün tekrarlanarak virüsün yayılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Son dakika haberi... Fenerbahçe'de koronavirüsü alarmı! İşte o yasak listesi

Bu arada birkaç gün içinde 4 oyuncuda birden Kovid-19 çıkmasının nedenleri de araştırılıyor. Daha önce Covid-19 geçiren ve kanında antikor bulunduğu gerekçesiyle, "Bana artık bir şey olmaz" diye düşünen bazı isimlerin maske ve sosyal mesafe kuralını daha az önemsemesinin virüsü tesislere soktuğundan kuşku duyuluyor.

Son dakika haberi... Fenerbahçe'de koronavirüsü alarmı! İşte o yasak listesi

'ne giren virüsün, maçında yaşanan toplu gol sevinçleri sırasında bulaşmış olabileceğinden de endişe ediliyor. Takımda başka Kovid-19 vakalarına çıkması durumunda toplu gol sevinçlerinin yasaklanması gündeme gelecek. (Hürriyet)

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Seren Serengil'den üzücü haber! Ameliyat olmazsam...
Son Dakika Haberi | Asgari ücret zammı ne kadar oldu? Bakan Selçuk asgari ücret zammını açıkladı
Son dakika asgari ücret zammı açıklaması geldi! AGİ ve Asgari ücret zammı 2021 ne kadar oldu?
Son dakika haberler: İçişleri Bakanlığı yayınladı! İşte yılbaşında uygulanacak kısıtlamalar...
Son dakika haberi | Emekliye ocak zammı geliyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
BİM 29-30 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu tam listesi! BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var?
SON DAKİKA | Altın fiyatları ne kadar oldu? 28 Aralık 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Son Dakika Haberi: Asgari ücret 2021 zammı rakamı belli oldu! Yeni asgari ücret ve AGİ zammı oranı net ve brüt ne kadar, kaç TL oldu?
Yılbaşında sokağa çıkma yasağı saatleri ne zaman başlıyor, kaç gün ve kimleri kapsıyor? İçişleri Bakanlığı 4 günlük yılbaşı sokağa çıkma yasağı genelgesi yayınlandı
Son dakika: Emekli Ocak zammı oranı belli oluyor! 2021 Emekli ve memur Ocak maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi... Fenerbahçe'de koronavirüsü alarmı! İşte o yasak listesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA