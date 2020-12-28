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Son dakika haberi: 'dan atağı! Eski takım arkadaşı 'ı tebrik etmişti...

2020 yılını lider bitiren 'dan son dakika transfer haberleri peş peşe geliyor. Devre arasında takviye yapmayı planlayan Galatasaray yönetiminde hedef ! Sarı kırmızılılar ve Diagne'den istediği etkiyi alamadı, 'ten ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Diego Costa için düğmeye basıldı. Son dakika haberine göre Diagne'nin takımdan ayrılması konusundaki gelişmelerin ardından Diego Costa için girişimler başlayacak. Sabah Gazetesi'nden 'ın özel haberi...

Giriş Tarihi: 28.12.2020 11:49 Son Güncelleme: 28.12.2020 11:54 ABONE OL
Son dakika haberi: Galatasaray'dan Diego Costa atağı! Eski takım arkadaşı Arda Turan'ı tebrik etmişti...

Son dakika transfer haberleri... Sarı kırmızılı takımda forvet transferi için son dakika gelişmesi yaşanıyor. Aslan'da Kolombiyalı yıldız 'nun bitmek bilmeyen sakatlıkları ve Mbaye Diagne'nin inişli çıkışlı performansı, Galatasaray'ı forvet transferi için harekete geçirdi. İspanya'dan AS'ın haberine göre , kulübü ile yol ayrımına geldi ve yeni durağı her an İstanbul olabilir.

Son dakika haberi: Galatasaray'dan Diego Costa atağı! Eski takım arkadaşı Arda Turan'ı tebrik etmişti...

Falcao'nun bitmeyen sakatlığı, Diagne'nin istikrarsız performansı sonucu 'ın yeni forveti Oğulcan Çağlayan olurken, sarı-kırmızılı kulübün, taraftarını çok heyecanlandıracak bir transfer hamlesi düşündüğü ortaya çıktı. SABAH Spor, Aslan'ın listesindeki o dünya yıldızını açıklıyor: !

Son dakika haberi: Galatasaray'dan Diego Costa atağı! Eski takım arkadaşı Arda Turan'ı tebrik etmişti...

OYUNCUYLA TEMASA GEÇİLDİ, İLK SİNYALLER OLUMLU
, 'nın sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmama kararı aldı. Hem Falcao hem Diagne'den kurtulmak isteyen da bu iki oyuncunun boşluğunu Brezilya asıllı İspanyol forvet ile doldurmayı planlıyor.

Son dakika haberi: Galatasaray'dan Diego Costa atağı! Eski takım arkadaşı Arda Turan'ı tebrik etmişti...

Luis Suarez geldikten sonra İspanyol devinde forma şansı azalan yıldız oyuncuyla temasa geçildiği ve olumlu sinyaller alındığı öğrenildi.

Son dakika haberi: Galatasaray'dan Diego Costa atağı! Eski takım arkadaşı Arda Turan'ı tebrik etmişti...

DİAGNE'Yİ GELEN İLK TEKLİFE SATMAYA HAZIR
'la A.Madrid'de birlikte oynayan , Trabzon galibiyetinden sonra zafer fotoğrafı paylaşan Arda'yı tebrik etti. İsmi Inter Miami ile anılan Falcao'dan bonservis beklentisi olmayan Cimbom, Diagne'yi Körfez ülkelerinden gelecek ilk teklife satmaya hazır. Devre arasında bu operasyon gerçekleşirse, Diego Costa için şartlar zorlanacak. Aksi halde sezon sonunda serbest kalması beklenecek.

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Son dakika haberi: Galatasaray'dan Diego Costa atağı! Eski takım arkadaşı Arda Turan'ı tebrik etmişti...
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