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Son dakika: 'dan açıklaması! G.Saray maçında sakatlanmıştı

Son dakika haberi... 'in 15. haftasında ile oynanan maçta sakatlanan 'un deneyimli stoperi 'nun son durumu belli oldu. Trabzonspor'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Galatasaray maçında yaşadığı bel problemi sonrası oyundan çıkan Vitor Hugo'nun yapılan kontrollerinde paravertebral kaslarda gerilme ve burkulma tespit edildi ve oyuncunun tedavisine başlandı.

Giriş Tarihi: 28.12.2020 16:20 Son Güncelleme: 28.12.2020 16:24 ABONE OL
Son dakika: Trabzonspor'dan Vitor Hugo açıklaması! G.Saray maçında sakatlanmıştı

Son dakika haberi: Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı konuk etmişti. Sarı-kırmızılı takımın Arda ve Oğulcan'ın golleriyle 2-0 kazandığı müsabakada Karadeniz temsilcisinin deneyimli stoperi Vitor Hugo sakatlanarak oyundan alınmıştı. Bordo-mavili takım, deneyimli savunma oyuncusunun son durumuna dair resmi sitesinden bir açıklama yaptı.

Trabzonspor'un resmi sitesinden yapılan bilgilendirmede, "Galatasaray maçında yaşadığı bel problemi sonrası oyundan çıkan futbolcumuz Vitor Hugo'nun yapılan kontrollerinde paravertebral kaslarda gerilme ve burkulma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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Son dakika: Trabzonspor'dan Vitor Hugo açıklaması! G.Saray maçında sakatlanmıştı
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