Son dakika: Trabzonspor'dan Vitor Hugo açıklaması! G.Saray maçında sakatlanmıştı

Son dakika haberi: Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı konuk etmişti. Sarı-kırmızılı takımın Arda ve Oğulcan'ın golleriyle 2-0 kazandığı müsabakada Karadeniz temsilcisinin deneyimli stoperi Vitor Hugo sakatlanarak oyundan alınmıştı. Bordo-mavili takım, deneyimli savunma oyuncusunun son durumuna dair resmi sitesinden bir açıklama yaptı.
Trabzonspor'un resmi sitesinden yapılan bilgilendirmede, "Galatasaray maçında yaşadığı bel problemi sonrası oyundan çıkan futbolcumuz Vitor Hugo'nun yapılan kontrollerinde paravertebral kaslarda gerilme ve burkulma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.