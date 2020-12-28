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1. Lig ekibi Akhisarspor'da düşme korkusu başladı!

'e 2 sezon önce veda eden Akhisarspor, 1. Lig'de geçtiğimiz sezonu dördüncü sırada bitirdi ve Süper Lig'in kapısından döndü. Akigolar için bu sene ise işler tersine döndü ve geride kalan 15 haftada sadece 13 puan toplayabildi. Ege temsilcisi düşme hattının sadece 1 puan üstünde yer alıyor.

Giriş Tarihi: 28.12.2020 16:12 ABONE OL
TFF 1. Lig ekibi Akhisarspor'da düşme korkusu başladı!

TFF 1'inci Lig'de art arda 6'ncı yenilgisini evinde Giresunspor'a 1-0 mağlup olarak alan, transfer yasaklısı kadrosunda kalan as futbolcularını kaybetmeyi de sürdüren Akhisarspor, düşme korkusunu yakından hissetmeye başladı. Süper Lig'den 2019'da düştükten sonra geçen yıl şampiyonluk hedefini Play-Off'ta ıskalayan yeşil-siyahlılar, bu sezon altyapı takviyeli kadrosuyla umduğunu bulamadı. Ligde 15 maçta yalnız 3 galibiyet alabilen, 8 kez sahadan puansız ayrılan yeşil-siyahlı ekip, Menemenspor maçını rakip 6 yabancı oynattığı için hükmen kazanacak Adanaspor'un puanları tabloya eklendiğinde düşme hattına gerileyecek.

Sezon başında transfer yasaklısı kadrosundan 13 as futbolcuyu kaybeden, geçtiğimiz haftalarda Bjarnason'un da ayrıldığı yeşil-siyahlılarda takıma son veda eden isim Rotman oldu. Rotman, Giresun maçı sonrası kulüpten ayrıldı. Devrenin son maçında cumartesi günü Ümraniyespor'a konuk olacak, 11 Ocak'ta da Adanaspor'la erteleme sınavına çıkacak Akhisar'da ara dönemde transfer yasağının mutlaka kalkması gerektiğini söyleyen Teknik Direktör Mesut Dilsöz, "Her hafta eksiliyoruz. Hafta içinde kimin takımı terk edeceğini bilmediğim için sahaya kiminle çıkacağımı son dakika belirliyorum" açıklamasını yaptı. Akhisar'da Kadir ve Çekdar da cezalı duruma düştü.

ROTMAN'DAN VEDA MESAJI
Akhisarspor'un Süper Lig'de yer aldığı 2018-2019 sezonunun devre arasından beri takımda forma giyen ön libero Rajko Rotman, Giresun randevusu sonrası kulübe veda etti. Rotman, sosyal medyada taraftara yönelik Türkçe yayımladığı mesajında, "Bugün Akhisarspor formasıyla son maçımı oynadım. Son 2 yılda oynadığım tüm maçlar gibi Akhisarspor için onur ve gururla oynadım. Kaybettiğimiz için üzgünüm ancak hayatta bazen bugün vermiş olduğum karar gibi zor kararlar vermemiz gerekiyor. Akhisarspor'daki tüm oyunculara ve çalışanlara teşekkür etmek istiyorum. Onlar bana saygılarını ve sevgilerini her zaman gösterdiler. Son 2 yıldır bize verdikleri destek için tüm Akhisarspor taraftarlarına da teşekkür etmek istiyorum. Akhisarspor'un tüm çalışanlarına, oyuncularına ve taraftarlarına gelecekte en iyi dileklerimi sunarım. Her şey için teşekkürler, iyi şanslar" ifadelerini kullandı.

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TFF 1. Lig ekibi Akhisarspor'da düşme korkusu başladı!
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