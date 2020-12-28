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Yüzyılın futbolcusu

dün sahiplerini buldu. 35 yaşındaki yıldız, 21. yüzyılın en iyisi seçildi

Giriş Tarihi: 28.12.2020 ABONE OL
Yüzyılın futbolcusu Cristiano Ronaldo
İtalya'nın Juventus takımında oynayan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, 21. yüzyılın en iyi futbolcusu ödülüne layık görüldü. Aralarında eski futbolcu ve teknik direktörlerin de olduğu 23 kişilik jüri ile dünya çapında taraftar oylarıyla belirlenen 2020 Küresel Futbol Ödülleri, Dubai'de gerçekleştirilen törende sahiplerini buldu. Ronaldo; Messi, Salah ve Ronaldinho'yu geçerek "yüzyılın futbolcusu" ödülünü kazandı. Manchester Ciy'nin hocası Pep Guardiola, "Yüzyılın teknik direktörü" olurken, "Yüzyılın takımı" ödülü İspanyol devi Real Madrid'e verildi.

SEYİRCİLİ OLACAK GİBİ FİNALE HAZIRLANIYORUZ
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Koronavirüs gölgesinde geçen 2020 yılını değerlendirdi. 29 Mayıs 2021'de İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finali hakkında da konuşan Ceferin, şu ifadeleri kullandı: "Gelecek yıl ne olacağı konusunda şu anda bir şey söylemek için erken. Öncelikle aşının ne kadar hızlı etki göstereceğini öğrenmemiz lazım. Biz Şampiyonlar Ligi finalini seyircili oynatacakmışız gibi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde mevcut format, en az 2024'e kadar sürecek. 2024'ten sonra ise ilginç bir sistem düşünüyoruz.

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Yüzyılın futbolcusu Cristiano Ronaldo
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