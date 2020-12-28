Yüzyılın futbolcusu Cristiano Ronaldo

İtalya'nın Juventus takımında oynayan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, 21. yüzyılın en iyi futbolcusu ödülüne layık görüldü. Aralarında eski futbolcu ve teknik direktörlerin de olduğu 23 kişilik jüri ile dünya çapında taraftar oylarıyla belirlenen 2020 Küresel Futbol Ödülleri, Dubai'de gerçekleştirilen törende sahiplerini buldu.Manchester Ciy'nin hocası, "Yüzyılın teknik direktörü" olurken, "Yüzyılın takımı" ödülü İspanyol devi'e verildi.UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Koronavirüs gölgesinde geçen 2020 yılını değerlendirdi. 29 Mayıs 2021'de İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finali hakkında da konuşan Ceferin, şu ifadeleri kullandı: "Gelecek yıl ne olacağı konusunda şu anda bir şey söylemek için erken. Öncelikle aşının ne kadar hızlı etki göstereceğini öğrenmemiz lazım. Biz Şampiyonlar Ligi finalini seyircili oynatacakmışız gibi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde mevcut format, en az 2024'e kadar sürecek. 2024'ten sonra ise ilginç bir sistem düşünüyoruz.