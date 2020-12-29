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5 attılar, 4 iptal!

23 dakika içinde tam 4 golün VAR kararıyla iptal edildiği maçta G.Birliği iki kez geriye düşse de pes etmedi ve ’u 3-2 mağlup etti

Giriş Tarihi: 29.12.2020 ABONE OL
5 attılar, 4 iptal!
Süper Lig'de daha önce benzeri görülmemiş maçta Gençlerbirliği sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 3-2 mağlup etti. Cüneyt Çakır'ın yönettiği karşılaşmada 23 dakika içinde Gençlerbirliği'nin 3, Kayserispor'un ise 1 golü VAR kararıyla iptal edildi.
Kayseri'nin gollerini Kanga ve Arda Kızıldağ (kendi kalesine) atarken, Gençlerbirliği'ne galibiyeti Candeias, Berat ve Oğuzhan'ın (kendi kalesine) golleri getirdi.

İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
DK. 58 Gençlerbirliği-Kayseri: 1-2.
DK. 61 Kayserispor'un golü VAR'dan iptal...
DK. 63 Gençlerbirliği'nin golü VAR'dan iptal.
DK. 68 Gençlerbirliği'nin golü VAR'dan iptal.
DK. 70 Gençlerbirliği-Kayseri: 2-2.
DK. 84 G.Birliği'nin golü VAR'dan iptal edildi.
DK. 89 Gençlerbirliği-Kayseri: 3-2. (VAR hakemi Tugay Kaan Numanoğlu).

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5 attılar, 4 iptal!
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