5 attılar, 4 iptal!

23 dakika içinde tam 4 golün VAR kararıyla iptal edildiği maçta G.Birliği iki kez geriye düşse de pes etmedi ve Kayserispor’u 3-2 mağlup etti
Giriş Tarihi: 29.12.2020ABONE OL
Süper Lig'de daha önce benzeri görülmemiş maçta Gençlerbirliği sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 3-2 mağlup etti. Cüneyt Çakır'ın yönettiği karşılaşmada 23 dakika içinde Gençlerbirliği'nin 3,Kayserispor'un ise 1 golü VARkararıyla iptal edildi.
Kayseri'nin gollerini Kanga ve Arda Kızıldağ (kendi kalesine) atarken, Gençlerbirliği'negalibiyeti Candeias, Beratve Oğuzhan'ın (kendi kalesine)golleri getirdi.