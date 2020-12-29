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-Hatay maçı yağmura takıldı

Giriş Tarihi: 29.12.2020 ABONE OL
Antalya-Hatay maçı yağmura takıldı
Süper Lig'de 15. haftada oynanacak olan Antalyaspor-Hatayspor maçı yoğun yağış nedeniyle ertelendi. Gündüz saatlerinde başlayan yağmur akşam da durmayınca Antalya Stadyumu'nda ağır bir zemin oluştuğu, topun takıldığı ve sekmediği görüldü. Hakem Ramazan Keleş, saha içerisinde yaptığı kontrollerin ardından mücadelenin ertelenmesine karar verdi. Hakem Keleş, yaptığı açıklamada, "Talimatnameye göre; müsabaka, yarın (bugün) aynı saatte oynanacak. Ancak, TFF'nin mücadeleyi istediği saatte oynatma hakkı var" dedi. Meteoroloji'nin tahminlerine göre olumsuz hava koşulları bugün de gündüz boyunca devam edecek ve akşam yağmur sona erecek.

MAÇ BUGÜNE ERTELENDİ
Hakemler sahada yaptığı inceleme sonrası topun sekmediğini belirterek,maçı bugüne erteledi.

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Antalya-Hatay maçı yağmura takıldı
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