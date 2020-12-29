Antalya-Hatay maçı yağmura takıldı

Süper Lig'de 15. haftada oynanacak olan Antalyaspor-Hatayspor maçı yoğun yağış nedeniyle ertelendi. Gündüzsaatlerinde başlayan yağmurakşam da durmayıncaAntalya Stadyumu'ndaağır bir zemin oluştuğu,topun takıldığı vesekmediği görüldü. Hakem Ramazan Keleş, saha içerisinde yaptığı kontrollerin ardından mücadelenin ertelenmesine karar verdi. Hakem Keleş, yaptığı açıklamada, "Talimatnameyegöre; müsabaka, yarın (bugün)aynı saatte oynanacak. Ancak,TFF'nin mücadeleyi istediğisaatte oynatma hakkı var" dedi. Meteoroloji'nin tahminlerine göre olumsuz hava koşulları bugün de gündüz boyunca devam edecek ve akşam yağmur sona erecek.
MAÇ BUGÜNE ERTELENDİ
Hakemler sahada yaptığı inceleme sonrası topun sekmediğini belirterek,maçı bugüne erteledi.