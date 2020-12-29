Antalya-Hatay maçı yağmura takıldı

Süper Lig'de 15. haftada oynanacak olan Antalyaspor-Hatayspor maçı yoğun yağış nedeniyle ertelendi.Hakem Ramazan Keleş, saha içerisinde yaptığı kontrollerin ardından mücadelenin ertelenmesine karar verdi. Hakem Keleş, yaptığı açıklamada,dedi. Meteoroloji'nin tahminlerine göre olumsuz hava koşulları bugün de gündüz boyunca devam edecek ve akşam yağmur sona erecek.Hakemler sahada yaptığı inceleme sonrası topun sekmediğini belirterek,maçı bugüne erteledi.