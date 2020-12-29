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- Hatayspor | ()

'in 15. haftasında yoğun yağış nedeniyle bugüne ertelenen maçta , Hatayaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem yönetiyor. Antalyaspor - Hatayspor maçının canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz... Mücadelenin ilk yarısı flaş bir skorla sona erdi. Konuk ekip Hatayspor Aaron Boupendza'nın 4 golü ve Babajide Akintola'nın golüyle devreyi 5-0 önde tamamladı.

Giriş Tarihi: 29.12.2020 19:06 Son Güncelleme: 29.12.2020 19:53 ABONE OL
Antalyaspor - Hatayspor | Canlı anlatım

Süper Lig'in 15. haftasında yoğun yağış nedeniyle bugüne ertelenen maçta Antalyaspor, Hatayaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Ramazan Keleş yönetiyor.

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Antalyaspor - Hatayspor maçının canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

ANTALYASPOR 0-5 HATAYSPOR

8' Aaron Boupendza

17' Aaron Boupendza

22' Aaron Boupendza

35' Babajide Akintola

45' Aaron Boupendza

İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Ersan, Naldo, Nuri, Sam, Podolski, Orgill, Kudriashov, Fredy, Mert, Hakan.

Hatayspor: Munir, Katranis, Pablo Renan, Billong, Popov, Rayane, Ribeiro, Babajide, Traore, Boupendzda, Diouf.

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Antalyaspor - Hatayspor | (Canlı anlatım)
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