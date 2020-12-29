Antalyaspor - Hatayspor | (Canlı anlatım)

Süper Lig'in 15. haftasında yoğun yağış nedeniyle bugüne ertelenen maçta Antalyaspor, Hatayaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Ramazan Keleş yönetiyor.
Antalyaspor - Hatayspor maçının canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...
ANTALYASPOR 0-5 HATAYSPOR
8' Aaron Boupendza
17' Aaron Boupendza
22' Aaron Boupendza
35' Babajide Akintola
45' Aaron Boupendza
İLK 11'LER
Antalyaspor: Boffin, Ersan, Naldo, Nuri, Sam, Podolski, Orgill, Kudriashov, Fredy, Mert, Hakan.
Hatayspor: Munir, Katranis, Pablo Renan, Billong, Popov, Rayane, Ribeiro, Babajide, Traore, Boupendzda, Diouf.