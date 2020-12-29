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Bak hocam telefonda var!

Güven’in golünde topun taca çıktığını söyleyen Kaptanı , elinde telefonla hakem ’e gidip pozisyonu izletmek isteyince kırmızı kartı gördü

Giriş Tarihi: 29.12.2020 ABONE OL
Bak hocam telefonda var!
Beşiktaş'ın 18. dakikada Güven'le bulduğu golde taç tartışmaları olurken, VAR hakemi Koray Gençerler 4 dakikalık incelemenin ardından topun tamamen çizgiyi geçmediğine hükmetti ve gol geçerli oldu. Ancak Sivas cephesi bu karara büyük tepki gösterdi. İlk devrenin bitiş düdüğüyle de ortalık karıştı. Soyunma odasına girmeden önce hızlıca kenara gelen Sivasspor kaptanı Hakan Arslan, kulübedeki personelden telefonu aldı ve pozisyonun fotoğrafını görünce çok sinirlendi. Doğruca hakem Arda Kardeşler'e giderek sert bir şekilde telefonu gösteren ve "Bak hocam nasıl çizgiyi geçmiş, telefonda var! Bak, iyi bak buna, yine yaktınız bizi" diye bağıran Hakan Arslan, sarı kartla cezalandırıldı. Tepkisi dinmeyen tecrübeli futbolcu telefonu yere fırlatınca hakem bu kez ikinci sarı kartını çıkartıp Hakan'ı oyundan attı. Kırmızı kartı gören 32 yaşındaki oyuncu, bu kez de etrafındaki çantaları tekmeledi. Arkadaşları tarafından güçlükle sakinleştirilen Hakan soyunma odasına götürüldü.


Sivasspor Kaptanı Hakan Arslan, kulüp personelinin telefonundan hakeme gol öncesi topun taç çizgisinden çıktığını izletmek istedi.

ADI RAFAEL OLSA ÇÖZERLERDİ!
Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Beşiktaş karşısında alınan 3-0'lık yenilgi sonrası öfkeliydi. Siyah-beyazlıların ilk golü için, "Bu kadar dışarıda görünen bir topa neden içeride diye karar verdiler? Kimse Sivasspor'u hafife almasın. Bu VAR bizim işimizi görmedi, iptal etsinler bari, paramız gitmesin. Herkes, golün iptal edilmesi konusunda hemfikirdi" diyen Otyakmaz, 'Kırmızı kartın iptali için başvurunuz olacak mı?' sorusuna ise, "Hakan'ın kırmızı kartı için itiraz edeceğiz, adı Rafael olsa hallolurdu ama bakalım ne olacak!" yanıtını verdi.

HAKEM 'SUS ULAN' DEDİ
Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt hakemlerin canlarını yaktığını belirterek, "Arda hocaya itiraz ediyoruz, bana, 'Sus ulan' diyor. Nasıl böyle konuşur? Biz bir şey söyleyince hemen ceza veriyorlar. Bizim emeklerimiz çalınıyor" diye konuştu.

BİR GÖRÜŞ
Aboubakar mesajı!
Bir futbolcu grubu ne zaman takım olur? Birbirlerinin acılarını ve sevinçlerini paylaştıkları zaman! Dün Vodafone Park'ta Beşiktaş attığı her gol den sonra futbolcular bireysel ve takım olarak annesini kaybeden Aboubakar'a selam durdular. Siyahbeyazlılar dün hem acıyı, hem mutluluğu paylaştılar. Souza'nın yokluğunda Necip, Aboubakar'ın yokluğunda forma alan Güven görevlerini yaptılar. Güven'in golünden önce topun taca çıkıp çıkmadığı tartışmaları yaşandı. Pozisyon, yardımcı hakem Hakan Yemişken'in gözünün önünde... İlk bakışta flu ancak kameradan taç gibi görünüyor!
UEFA başkanlık ofisinde çalışan dostum İlker Uğur güzel bir örnek vererek yardımcı hakemin kararına işaret etmiş; "Beşiktaş'ın attığı gole benzer bir olay iki sezon önce Real Madrid-Ajax maçında yaşanmıştı. Kameraların yetersiz kaldığı yerde yardımcı hakem oyunu devam ettirdiği için gol geçerli sayılıyor. VAR da teknik yetersizlik nedeniyle müdahale etmiyor." Özetle yardımcı hakemin ve VAR'ın kararına saygı duymamız gerekiyor.

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