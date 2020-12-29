Başakşehir dibi gördü!

Kasımpaşa karşısında beraberliği uzatmada bulduğu golle kurtarabilen Medipol Başakşehir'in galibiyet hasreti 6 maça çıktı. Lacivertturunculu ekip, Avrupa liglerinde son şampiyonlar arasında en kötü performansa sahip takım durumunda. Hollanda hariç 9 Avrupa Ligi ve SüperLig dikkate alınarak yapılandeğerlendirmede Başakşehir16 puanla listenin son sırasındabulunuyor.
Üst üste gelen kötü sonuçlarla ligde 16.'lığa kadar gerileyen Medipol Başakşehir, 15. haftalar itibarıyla kendisinin de en kötü sıralamasına sahip oldu. Ayrıca en kötüikinci puanını (16) elde etti.