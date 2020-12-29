Beşiktaş'a Lens müjdesi! Transfer için Hollanda'ya uçtu

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Beşiktaş, bir yandan da transfere odaklandı. Siyah-beyazlılarda alınacak isimler kadar kadroda düşünülmeyen ve gönderilmesi gündemde olan futbolcular da merak konusu. Kartal, ekonomik olarak da düzlüğe çıkmak bazı oyuncuları elden çıkarmanın hesaplarını yapıyor. Bu isimlerin başında ise Jermain Lens geliyor. TRT Spor'un haberine göre, Beşiktaş ile Lens'in yolları ayrılabilir.
2017 yılında İngiltere'nin Sunderland ekibinden kiralanan daha sonra ise bonservisi alınan Lens, gösterdiği performansla büyük hayal kırıklığı yarattı.
Yıllardır maddi olarak beklediği teklifi alamadığı için siyah-beyazlılardan ayrılmayan deneyimli futbolcu, devre arasında ülkesi Hollanda'nın yolunu tutabilir.
33 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusu, sezon başında siyah-beyazlı takımdaki yabancı sayısının fazlalığından dolayı kadro dışı bırakılan isimler arasında yer almıştı.