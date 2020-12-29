Beşiktaş'a Lens müjdesi! Transfer için Hollanda'ya uçtu

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Beşiktaş, bir yandan da transfere odaklandı. Siyah-beyazlılarda alınacak isimler kadar kadroda düşünülmeyen ve gönderilmesi gündemde olan futbolcular da merak konusu. Kartal, ekonomik olarak da düzlüğe çıkmak bazı oyuncuları elden çıkarmanın hesaplarını yapıyor. Bu isimlerin başında ise Jermain Lens geliyor. TRT Spor'un haberine göre, Beşiktaş ile Lens'in yolları ayrılabilir.