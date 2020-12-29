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'a Lens müjdesi! için 'ya uçtu

Son dakika haberi... 'ın uzun yıllardır elinden çıkarmak istediği 'in görüşmesi yapmak için 'ya gittiği ifade edildi. Spor'un son dakika haberine göre siyah-beyazlılar, Hollandalı futbolcunun bir takımla anlaşması halinde transfere izin verecek. 33 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş ile 1.5 yıllık daha kontratı bulunuyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.12.2020 18:34 ABONE OL
Beşiktaş'a Lens müjdesi! Transfer için Hollanda'ya uçtu

'de şampiyonluk yarışı veren , bir yandan da transfere odaklandı. Siyah-beyazlılarda alınacak isimler kadar kadroda düşünülmeyen ve gönderilmesi gündemde olan futbolcular da merak konusu. , ekonomik olarak da düzlüğe çıkmak bazı oyuncuları elden çıkarmanın hesaplarını yapıyor. Bu isimlerin başında ise geliyor. Spor'un haberine göre, Beşiktaş ile Lens'in yolları ayrılabilir.

Beşiktaş'a Lens müjdesi! Transfer için Hollanda'ya uçtu

2017 yılında 'nin Sunderland ekibinden kiralanan daha sonra ise bonservisi alınan Lens, gösterdiği performansla büyük hayal kırıklığı yarattı.

Beşiktaş'a Lens müjdesi! Transfer için Hollanda'ya uçtu

Yıllardır maddi olarak beklediği teklifi alamadığı için siyah-beyazlılardan ayrılmayan deneyimli futbolcu, devre arasında ülkesi 'nın yolunu tutabilir.

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Beşiktaş'a Lens müjdesi! Transfer için Hollanda'ya uçtu

Spor'da yer alan habere göre Lens, ülkesi 'ya gitti ve burada görüşmesi yapacak. Lens'in bir takımla anlaşması halinde siyah-beyazlıların transferde kolaylık sağlayacağı ifade edildi.

Beşiktaş'a Lens müjdesi! Transfer için Hollanda'ya uçtu

33 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusu, sezon başında siyah-beyazlı takımdaki yabancı sayısının fazlalığından dolayı kadro dışı bırakılan isimler arasında yer almıştı.

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Beşiktaş'a Lens müjdesi! Transfer için Hollanda'ya uçtu
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