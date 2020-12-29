Çalımbay, Hakan’a kızdı!

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, oyuncularının kırmızı kart sonrası oyundan kopmalarının hata olduğunu söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Devre arasında yapılan şeyler iyi değil. O telefonun orada ne işi var. Kırmızı kart görmek doğru bir şey değil. Esas yediğimiz gollere bakmamız lazım. O golden sonra bir sürü şeyler oldu." şeklinde konuştu.