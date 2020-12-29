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Çalımbay, Hakan’a kızdı!

Hakemlerin hata yapabileceğini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı,“Kırmızı kart görmek doğru bir şey değil. O telefonun orada ne işi var!” dedi

Giriş Tarihi: 29.12.2020 ABONE OL
Çalımbay, Hakan’a kızdı!
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, oyuncularının kırmızı kart sonrası oyundan kopmalarının hata olduğunu söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Ben pozisyonu görmedim. Hakemin hatası var mı, yok mu ayrı bir şey. Oyunda kalmamız gerekiyordu bizim. Kırmızı kart görmememiz gerekiyordu. Devre arasında yapılan şeyler iyi değil. O telefonun orada ne işi var. Kırmızı kart görmek doğru bir şey değil. Esas yediğimiz gollere bakmamız lazım. O golden sonra bir sürü şeyler oldu. Beşiktaş kazandı, yapacak bir şey yok" şeklinde konuştu.

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Çalımbay, Hakan’a kızdı!
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