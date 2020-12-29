Çalımbay, Hakan’a kızdı!

Hakemlerin hata yapabileceğini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı,“Kırmızı kart görmek doğru bir şey değil. O telefonun orada ne işi var!” dedi
Giriş Tarihi: 29.12.2020ABONE OL
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, oyuncularının kırmızı kart sonrası oyundan kopmalarının hata olduğunu söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Ben pozisyonu görmedim.Hakemin hatasıvar mı, yok mu ayrıbir şey. Oyunda kalmamızgerekiyordu bizim.Kırmızı kart görmememizgerekiyordu. Devre arasında yapılan şeyler iyi değil. O telefonun orada ne işi var. Kırmızı kart görmek doğru bir şey değil. Esas yediğimiz gollere bakmamız lazım. O golden sonra bir sürü şeyler oldu. Beşiktaşkazandı, yapacak bir şey yok" şeklinde konuştu.