Antalyaspor Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta oynanacak? Ertelenen Antalyaspor Hatayspor maçı hangi kanalda?

Süper Lig'de 15. hafta heyecanı sürüyor. Antalyaspor ile Hatayspor, erteleme maçında kozlarını paylaşacak. Önceki gün şiddetli yağış nedeni ile ertelenen maç, bu akşam oynanacak. 44 yıl sonra ilk kez karşı karşıya gelecek olan iki ekip, bugüne kadar toplamda 12 kez karşılaştı. Bu maçların 6'sı Hatayspor'un, 4'ü ise Antalyaspor'un galibiyetiyle sonuçlandı. Zorlu geçmesi beklenen mücadeleye çok az bir süre kala, 'Antalyaspor Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?' sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. İşte, Antalyaspor Hatayspor maçı hakkında bilgiler..

ANTALYASPOR HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 15'inci Hafta mücadelesinde Antalyaspor, Hatayspor'u konuk edecek. 29 Aralık Salı günü saat 19.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 2 kanalından canlı izlenebilecek.

ANTALYASPOR - HATAYSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Antalyaspor: Boffin; Naldo, Kudryashov, Ersan, Bünyamin; Eren, Nuri Şahin, Sidney Sam, Fredy, Hakan Özmert; Podolski

Hatayspor: Mohamedi; Katranis, Pablo, Billong, Popov; Aabid, Boupendza, Akintola, Traore, Ribeiro; Diouf

SÜPER LİG'DE İLK RANDEVU



Antalyaspor, şu an ligde 21 puanı bulunan rakibi Atakaş Hatayspor ile Süper Lig'de ilk kez karşı karşıya gelecek.



Ligde geride kalan 14 haftada 4 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyetle 17 puana ulaşan Fraport TAV Antalyaspor, topladığı puanın 13'ünü iç saha maçlarında kazanmasıyla dikkati çekiyor.