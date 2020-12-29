Galatasaray'da son dakika transfer operasyonu! Devre arasında Falcao yerine Diego Costa geliyor...

Son dakika haberi... Galatasaray'da Diego Costa operasyonu başlıyor! Ceza sahası içinde hala dünyanın en iyi forvetlerinden biri olan Costa, Atletico Madrid'ten ayrılacak. Ocak ayında kadrosunu güçlü bir santraforla güçlendirmek isteyen Galatasaray'da ilk hedef Falcao'nun gönderilip yerine Diego Costa'nın getirilmesi. Son dakika gelişmesine göre Galatasaray'ın Diego Costa hamlesinin ayrıntıları da belli oldu! Sarı kırmızılılar devre arasında hem Kolombiyalı Radamel Falcao hem de Mbaye Diagne ile yollarını ayırmak istiyor.
Bu sezon sakatlığı nedeniyle birçok maçı kaçıran Radamel Falcao'nun devre arasından takımdan ayrılması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde konuşan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de Falcao'nun onurlu bir futbolcu olduğunu üstüne düşeni yapacağını ifade etmişti. Falcao, uzun bir aradan sonra Trabzonspor deplasmanında maçın son dakikalarında forma giydi.
İşte Galatasaray'daki Diego Costa operasyonunun detayları!
İspanyol basınının devre arasında Atletico Madrid'ten ayrılacağını yazdığı golcü futbolcuyu getirmesi için Mendes'e yetki veren sarı-kırmızılıların önceliği ise Falcao'ya kulüp bulunması...
GALATASARAY'DA SON DAKİKA! DİAGNE ZARARINA DA OLSA GÖZDEN ÇIKARILDI
SABAH Spor'un dün, "2021 hedefi Diego Costa" manşetiyle duyurduğu haberin devamını İspanyol basını getirdi. Marca ve AS gazetelerinin, "Diego Costa, bu kış döneminde kişisel sebeplerden dolayı Atletico'dan ayrılmak istiyor" dediği Brezilya asıllı İspanyol forvetin devre arasında serbest kalması kesinleşti.
Ocak ayında hem Falcao hem de Diagne'yi elden çıkarmak isteyen Galatasaray'ın, Diego Costa hamlesinin perde arkası da aralandı.
RADAMEL FALCAO'YA TALİP VAR...
Falcao ile Diego Costa'nın menajeri aynı isim: Jorge Mendes... Sarı-kırmızılılar ara transfer döneminde bir taşla iki kuş vurma hedefinde.
Dünyaca ünlü menajer Mendes'ten Falcao'ya kulüp bulması ve Kolombiyalı golcünün boşluğunu da Diego Costa ile doldurması istenecek. İnter Miami'nin ilgilendiği Falcao'yu serbest bırakmaya hazır olan Galatasaray, Diagne'den de zarar etmeyi göze aldı. Sarı-kırmızılılar gelecek ilk teklifte Senegalli golcüyü satacak.
BÜLENT TİMURLENK'TEN DİEGO COSTA YORUMU!
"G.Saray'ın elinde iki tane sorunlu santrfor var. Birinin kalitesi tartışılmaz, diğerini tartışmaya bile gerek yok. Falcao'nun sakatlık yüzünden oynamadığı maç sayısı ile oynadığı maçlar eşit iken, ağır Diagne'nin daha hızlı olabilmek için hiçbir çabasının olmadığını sosyal medyasını takip ederek görebilirsiniz. Eldekiler problemli iken Diego Costa gibi bir arızaya talip olmak akıl kârı değil. Diego Costa sürekli adale sakatlıkları ile boğuşan bir santrfor..."
"Bir kristal 11 yapsanız santrforunuz olur. Artı, yönetilmesi zor bir karakter. Rakipleri ile saha içinde sürekli didişen ve tansiyonu yükselten bir golcü. Elbetteki son 10 yıla damga vurmuş isimlerden biri ancak dün İspanyol medyası Costa'nın ailevi sebeplerini öne sürerek Atletico Madrid'ten ocak ayında ayrılmak istediğini manşetlere taşıdı."
"Luis Suarez'in gelişi ile 11 şansını kaybeden Diego Costa ülkesi Brezilya'ya mı dönecek yoksa Avrupa'da mı devam edecek onu göreceğiz. Ancak Atletico'da 8 milyon Euro kazanan ve tarifi bu olan bir oyuncuyu 5 milyon ödediğiniz Falcao'dan sonra transfer etmeyi aklınıza getirmemeniz lazım. Dünya büyük santrfor da çok."
Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, geldiğinden beri Galatasaray'da beklentileri karşılayamadı...