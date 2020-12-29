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"’la anlaştım!"

Son dakika transfer haberleri... Devre arası transfer çalışmalarına erkenden başlayan Galatasaray, ilk bombasını patlatıyor. Kasımpaşa'nın yıldızı , transfer tekliflerini bu sözlerle geri çeviriyor: "Galatasaray'la anlaştım!" İşte transferin detaylar...

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 29.12.2020 ABONE OL
Galatasaray’la anlaştım!

Kasımpaşa'nın yıldızı Aytaç Kara, transfer tekliflerini bu sözlerle geri çeviriyor: "Galatasaray'la anlaştım!"

SABAH Spor'un 12 ve 17 Aralık'ta duyurduğu Aytaç Kara&Galatasaray flörtü mutlu sonla bitti. Aytaç, ocak ayında sarı-kırmızılı kulübün ilk transferi olacak. 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun, Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere Süper Lig'den kendisine gelen teklifleri, "Galatasaray'la anlaştım" diyerek geri çevirdiği ortaya çıktı. Kasımpaşa ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Aytaç, yönetimle yaşadığı problemler nedeniyle ara transfer döneminde serbest bırakılacak. Taylan Antalyalı'ya yerli alternatif arayan Galatasaray da yedek kulübesini Aytaç Kara ile güçlendirmiş olacak. Son Başakşehir maçında kırmızı kart gören yıldız futbolcunun bir anlamda Kasımpaşa kariyeri sona erdi.

FEGHOULI'NIN YERİNE ÖMER

Galatasaray'ın 2-0 kazandığı Trabzonspor deplasmanında ilk yarıda sakatlanarak oyunu terk eden Feghouli'nin dün MR'ı çekildi. Sağ arka adalesinde ağrılar olan Cezayirli futbolcunun en az 2-3 hafta forma giymesi beklenmiyor. Ocak ayında lig ve kupada arka arkaya maçlara çıkacak olan G.Saray'da teknik direktör Fatih Terim, Feghouli'nin yerine Trabzon'da oyuna girip bir de asist yapan Ömer Bayram'ı ilk 11'e monte edecek.

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