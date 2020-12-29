Maçı bir taca bağlayamazsın

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maçın ardından yaptığı açıklamada Sivasspor karşısında çok sağlam durup, sağlam oynadıklarını söyledi. Deneyimli hoca, "Kazandığımız için mutluyuz ve oyuncularımı tebrik ediyorum. 90 dakika boyunca çok iyi mücadele ettiler. Bizi hedefte tutan bir galibiyetti. Yarışmacı takım pozisyonunda kalmaya devam ediyoruz. İnşallah böyle devam ederiz" dedi. Sergen Yalçın, Güven'in golü öncesindeki taç pozisyonu için de şunları söyledi:



BEN DE AYNI GOLÜ YEDİM

"Golden önce top dışarı çıkmış da olabilir, çıkmamış da. Bu çok önemli değil. Koskoca 90 dakikayı bir taca bağlayamazsın. Ben Antalyaspor karşılaşmasında aynı şekilde golü yedim, 1-1 bitti. Tartışmaları abartılı buluyorum."