Son dakika: Sezon başında gelmişlerdi! Fenerbahçe'de 2 yeni transfer yolcu

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Son dakika: Sezon başında gelmişlerdi! 'de 2 yeni yolcu

Son dakika haberi... Sezon başında yaptığı 18 transferle adeta yeniden bir takım kuran , bazı isimlerden beklediği verimi alamadı. Üst üste aldığı kötü sonuçların ardından ligin 14. haftasında 'i yenerek nefes alan sarı-lacivertliler, geçtiğimiz haftayı ise bay geçti. Fenerbahçe'de bir yandan gözler devre arasında yapılacak takviyelerde. Özellikle savunma hattındaki hatalar yönetimi harekete geçirdi ve bu bölgenin güçlendirilmesi konusunda karar alındı. Öte yandan sarı-lacivertlilerde yaz döneminde alınan 2 isimle yollar ayrılacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.12.2020 10:56 Son Güncelleme: 29.12.2020 11:12 ABONE OL
Sezon başında gelmişlerdi! Fenerbahçe'de 2 yeni transfer yolcu

Son dakika haberi... 'de geride kalan 15 haftalık dilimde 26 puan toplayan ve 5. sırada yer alan 'de her ne kadar zirveyle aradaki puan farkı sadece 3 olsa da oynanan camiayı tatmin etmedi. Özellikle Kadıköy'de alınan mağlubiyetler sonrası 'un geleceği tartışmaya açıldı. 18 transfere rağmen beklenen futbolun oynanamaması taraftarları kızdırdı. Sezon sonunda mutlaka şampiyonluğa uzanmak isteyen sarı-lacivertliler, devre arası döneminde de durmayacak. Alınacak isimlerin yanı sıra bazı oyuncularla da yollar ayrılacak. O futbolcuların arasında takıma yeni katılanlar da var.

Sezon başında gelmişlerdi! Fenerbahçe'de 2 yeni transfer yolcu

'de savunma probleminin devre arasında çözülmesi hedefleniyor. Sarı-lacivertli ekip yol haritası belirledi.

Sezon başında gelmişlerdi! Fenerbahçe'de 2 yeni transfer yolcu

Yediği 20 golle zirve mücadelesi veren takımlar içinde en çok gol yiyen ekip durumunda olan , bu durumu düzeltmeden şampiyonluk mücadelesi veremeyeceğini biliyor. Bu nedenle stoper transferi için ciddi çalışmalar yapılıyor.

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Sezon başında gelmişlerdi! Fenerbahçe'de 2 yeni transfer yolcu

Sezon başı edilen stoperlerden Lemos neredeyse oynadığı her maçta ciddi hatalar yaptı ve puan kayıplarına sebep oldu. Tisserand ise yaptırdığı basit penaltılarla eleştirildi. Serdar şu anda en etkili stoper olarak dikkat çekiyor. Sadık da alternatif oyuncu olarak kadroda yer alıyor.

Sezon başında gelmişlerdi! Fenerbahçe'de 2 yeni transfer yolcu

Yönetim, doğrudan ilk 11'de yer alacak ve kalitesi tartışılmayacak bir stoper arayışında. Bu sayede takımın ikinci yarı kalesinde daha az gol görmesi hedefleniyor.

Sezon başında gelmişlerdi! Fenerbahçe'de 2 yeni transfer yolcu

'de kesin ayrılacak isimlerden Nabil Dirar'a 2 isim daha eklendi. Şu anda zayıf halka olarak, bekleneni veremeyen Mauricio Lemos ve Kemal Ademi görünüyor. İki oyuncudan biri kiralık gidebilir.

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Sezon başında gelmişlerdi! Fenerbahçe'de 2 yeni transfer yolcu

Teknik Direktör 'un üzerinde durduğu en önemli konuların başında güçlü defans geliyor. Daha önce çalıştırdığı ve 'da bu özelliği ile dikkat çeken genç teknik adam bunu henüz sarı-lacivetlilerde gerçekleştiremedi.

Sezon başında gelmişlerdi! Fenerbahçe'de 2 yeni transfer yolcu

Yenen erken ve basit goller takımın tüm havasını olumsuz etkiliyor. Yeni bir takım olan 'nin sistemi henüz tam olarak oturmadı.

Sezon başında gelmişlerdi! Fenerbahçe'de 2 yeni transfer yolcu

Bu nedenle takım bu tip goller sebebiyle erken geriye düştüğünde çabuk kırılıp kendi oyununu oynayamadı. Bu sorunun çözülmesi durumunda takımın orta saha ve ileride skor üretecek etkili ayaklarının daha verimli olacağı ifade edildi. (Milliyet)

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