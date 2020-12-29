Son dakika: Sezon başında gelmişlerdi! Fenerbahçe'de 2 yeni transfer yolcu

Son dakika haberi... Süper Lig'de geride kalan 15 haftalık dilimde 26 puan toplayan ve 5. sırada yer alan Fenerbahçe'de her ne kadar zirveyle aradaki puan farkı sadece 3 olsa da oynanan futbol camiayı tatmin etmedi. Özellikle Kadıköy'de alınan mağlubiyetler sonrası Erol Bulut'un geleceği tartışmaya açıldı. 18 transfere rağmen beklenen futbolun oynanamaması taraftarları kızdırdı. Sezon sonunda mutlaka şampiyonluğa uzanmak isteyen sarı-lacivertliler, devre arası transfer döneminde de durmayacak. Alınacak isimlerin yanı sıra bazı oyuncularla da yollar ayrılacak. O futbolcuların arasında takıma yeni katılanlar da var.
Fenerbahçe'de savunma probleminin devre arasında çözülmesi hedefleniyor. Sarı-lacivertli ekip yol haritası belirledi.
Yediği 20 golle zirve mücadelesi veren takımlar içinde en çok gol yiyen ekip durumunda olan Fenerbahçe, bu durumu düzeltmeden şampiyonluk mücadelesi veremeyeceğini biliyor. Bu nedenle stoper transferi için ciddi çalışmalar yapılıyor.
Sezon başı transfer edilen stoperlerden Lemos neredeyse oynadığı her maçta ciddi hatalar yaptı ve puan kayıplarına sebep oldu. Tisserand ise yaptırdığı basit penaltılarla eleştirildi. Serdar şu anda en etkili stoper olarak dikkat çekiyor. Sadık da alternatif oyuncu olarak kadroda yer alıyor.
Yönetim, doğrudan ilk 11'de yer alacak ve kalitesi tartışılmayacak bir stoper arayışında. Bu sayede takımın ikinci yarı kalesinde daha az gol görmesi hedefleniyor.
Fenerbahçe'de kesin ayrılacak isimlerden Nabil Dirar'a 2 isim daha eklendi. Şu anda zayıf halka olarak, bekleneni veremeyen Mauricio Lemos ve Kemal Ademi görünüyor. İki oyuncudan biri kiralık gidebilir.
Teknik Direktör Erol Bulut'un üzerinde durduğu en önemli konuların başında güçlü defans geliyor. Daha önce çalıştırdığı Yeni Malatyaspor ve Alanyaspor'da bu özelliği ile dikkat çeken genç teknik adam bunu henüz sarı-lacivetlilerde gerçekleştiremedi.
Yenen erken ve basit goller takımın tüm havasını olumsuz etkiliyor. Yeni bir takım olan Fenerbahçe'nin sistemi henüz tam olarak oturmadı.
Bu nedenle takım bu tip goller sebebiyle erken geriye düştüğünde çabuk kırılıp kendi oyununu oynayamadı. Bu sorunun çözülmesi durumunda takımın orta saha ve ileride skor üretecek etkili ayaklarının daha verimli olacağı ifade edildi. (Milliyet)