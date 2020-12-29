Son dakika: Sezon başında gelmişlerdi! Fenerbahçe'de 2 yeni transfer yolcu

Son dakika haberi... Süper Lig'de geride kalan 15 haftalık dilimde 26 puan toplayan ve 5. sırada yer alan Fenerbahçe'de her ne kadar zirveyle aradaki puan farkı sadece 3 olsa da oynanan futbol camiayı tatmin etmedi. Özellikle Kadıköy'de alınan mağlubiyetler sonrası Erol Bulut'un geleceği tartışmaya açıldı. 18 transfere rağmen beklenen futbolun oynanamaması taraftarları kızdırdı. Sezon sonunda mutlaka şampiyonluğa uzanmak isteyen sarı-lacivertliler, devre arası transfer döneminde de durmayacak. Alınacak isimlerin yanı sıra bazı oyuncularla da yollar ayrılacak. O futbolcuların arasında takıma yeni katılanlar da var.