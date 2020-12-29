Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA: Beşiktaş ara transferde bombayı patlatıyor! Dünyaca ünlü yıldızla görüşmeler başlandı

: ara transferde bombayı patlatıyor! Dünyaca ünlü yıldızla görüşmeler başlandı

Sezona kötü bir başlangıç yapan , Sergen Yalçın yönetiminde aldığı üst üste galibiyetlerle Süper Lig’de ikinci sıraya yerleşti. Son olarak hafta sonunda Sivasspor’u 3-0 mağlup eden siyah beyazlı ekibin teknik direktörü Sergen Yalçın, karşılaşma sonrası ara transfer dönemi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yalçın, ara transfer döneminde 1-2 oyuncuyu kadrolarına katmayı düşündüklerini belirtti. Bugün ise Beşiktaş ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Siyah beyazlı ekip dünyaca ünlü bir forvet oyuncusu ile görüşmelere başladı. İşte haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 29.12.2020 22:12 Son Güncelleme: 29.12.2020 22:15 ABONE OL
SON DAKİKA: Beşiktaş ara transferde bombayı patlatıyor! Dünyaca ünlü yıldızla görüşmeler başlandı

Süper Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle ikinci sıraya yükselen Beşiktaş'ta ara transfer dönemi çalışmaları devam ediyor. Özellikle gol yollarındaki etkinliği arttırmak isteyen siyah beyazlı ekip dünyaca ünlü forvet oyuncusu ile görüşmelere başladı. Yıldız isimle yapılan görüşmede ise sözleşme şartları oldukça dikkat çekti. İşte ara transfer döneminde bombayı patlatmak isteyen Beşiktaş'ın görüştüğü o isim…

BEŞİKTAŞ DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZLA GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta, taraftarı oldukça heyecanlandıracak bir transfer görüşmesi yaşanıyor.

BEŞİKTAŞ'TA MANDZUKİC SESLERİ

Ara transfer dönemi çalışmalarına son sürat devam eden siyah beyazlılardan flaş bir transfer hamlesi geldi. Siyah beyazlı ekip, dünyaca ünlü forvet Mario Mandžukić ile görüşmelere başladı. Beşiktaş yönetiminin performansa dayalı bir transfer teklifi sunması ise taraftarı heyecanlandırdı.

Aspor Sercan Dikme'nin haberine göre, Beşiktaş yönetimi, Mandžukić'e garanti ücretinin az performans primlerinin yüksek olacağı bir kontrat teklif edecek.

STOPER İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

TRT Spor'un aktardığı özel habere göre Beşiktaş devre arası transfer döneminde Sevilla'da oynayan Joris Gnagnon'u transfer etmek için çalışmalara başladı. Savunma bölgesinde forma giyen Gnagnon'un yanı sıra Beşiktaş'ın hücum bölgesine de takviye yapması bekleniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Seren Serengil'in hastalığı ne? Ameliyat eden doktoru açıkladı!
Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi gün başlıyor? İçişleri Bakanlığı yılbaşı sokağa çıkma yasağı genelgesini SON DAKİKA yayınladı
Asgari ücret ve AGİ zammı ile ilgili Bakan Selçuk'tan son dakika açıklaması: 2021 AGİ ve Asgari Ücret zammı ne kadar oldu?
Emekli 2021 Ocak maaş zammı ile ilgili son dakika haberi: İşte en düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı...
Son dakika haberler: Aylin Sözer Çapan cinayetinde şoke eden detaylar!
Kapalıçarşı'da son dakika altın fiyatları hareketliliği! 22 ayar bilezik, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?
Bu haftanın BİM aktüel ürünleri bugün raflarda yerini alıyor! BİM 29-30 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
SON DAKİKA: Bakan Selçuk'tan flaş açıklama! MEB tablet dağıtımı ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak?
Son dakika haberler... Seren Serengil'in doktoru şok gerçeği açıkladı: Biz uygun bulmamıştık
3.faz E Devlet ile 1000 TL sosyal yardım parası başvuru ekranı: 3.faz 1000 TL sosyal yardım desteği başvurusu nasıl yapılır?
Pazar araştırmaları online ortama kaydı
Pazar araştırmaları online ortama kaydı
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Beşiktaş ara transferde bombayı patlatıyor! Dünyaca ünlü yıldızla görüşmeler başlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA