SON DAKİKA: Beşiktaş ara transferde bombayı patlatıyor! Dünyaca ünlü yıldızla görüşmeler başlandı

Süper Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle ikinci sıraya yükselen Beşiktaş'ta ara transfer dönemi çalışmaları devam ediyor. Özellikle gol yollarındaki etkinliği arttırmak isteyen siyah beyazlı ekip dünyaca ünlü forvet oyuncusu ile görüşmelere başladı. Yıldız isimle yapılan görüşmede ise sözleşme şartları oldukça dikkat çekti. İşte ara transfer döneminde bombayı patlatmak isteyen Beşiktaş'ın görüştüğü o isim…
Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta, taraftarı oldukça heyecanlandıracak bir transfer görüşmesi yaşanıyor.
BEŞİKTAŞ'TA MANDZUKİC SESLERİ
Ara transfer dönemi çalışmalarına son sürat devam eden siyah beyazlılardan flaş bir transfer hamlesi geldi. Siyah beyazlı ekip, dünyaca ünlü forvet Mario Mandžukić ile görüşmelere başladı. Beşiktaş yönetiminin performansa dayalı bir transfer teklifi sunması ise taraftarı heyecanlandırdı.
Aspor Sercan Dikme'nin haberine göre, Beşiktaş yönetimi, Mandžukić'e garanti ücretinin az performans primlerinin yüksek olacağı bir kontrat teklif edecek.
STOPER İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI
TRT Spor'un aktardığı özel habere göre Beşiktaş devre arası transfer döneminde Sevilla'da oynayan Joris Gnagnon'u transfer etmek için çalışmalara başladı. Savunma bölgesinde forma giyen Gnagnon'un yanı sıra Beşiktaş'ın hücum bölgesine de takviye yapması bekleniyor.