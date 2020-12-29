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Son dakika: 'ta flaş gelişmesi! Sözleşmesi dondurulacak...

Son dakika haberleri... Sezon başından bu yana Beşiktaş'ta bir türlü istenilen seviyeye gelemeyen Sırp futbolcu için karar verildi. A Spor'un son dakika haberine göre Beşiktaş Ljajic'in menajerini 'a çağırdı. Takımdan ayrılmazsa ocakta lisansının dondurulacağı belirtildi.

Giriş Tarihi: 29.12.2020 22:04 Son Güncelleme: 29.12.2020 22:23 ABONE OL
Son dakika: Beşiktaş'ta flaş Adem Ljajic gelişmesi! Sözleşmesi dondurulacak...

SON DAKİKA HABERİ | Beşiktaş'ta flaş Adem Ljajic gelişmesi yaşanıyor. A Spor'un haberine göre Beşiktaş Ljajic'in menajerini İstanbul'a çağırdı. Takımdan ayrılmazsa ocakta lisansının dondurulacağı belirtildi. Yaşanan bu gelişme üzerine devre arasında Sırp yıldızla yollar ayrılabilir. 29 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu bu sezon siyah-beyazlılarda Süper Lig ve Avrupa'da çıktığı toplam 6 maçta gol veya asist katkısı yapamadı.

Beşiktaş'ta ocak transfer sezonu öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Siyah beyazlılar, Adem Ljajic için son kararını verdi. A Spor'un haberine göre, Sergen Yalçın ile yıldızı barışmayan ve özel hayatında büyük sorunlar yaşadığı iddia edilen Ljajic'in menajeri İstanbul'a çağırıldı.

LİSANSI İPTAL EDİLECEK!

Buna göre Beşiktaş yönetimi, Adem Ljajic'in takımdan ayrılmasını isteyecek. Bunun gerçekleşmemesi halinde Beşiktaş, Ljajic'in lisansını donduracak. 29 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu bu sezon siyah-beyazlılarda Süper Lig ve Avrupa'da çıktığı toplam 6 maçta gol veya asist katkısı yapamadı.

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Son dakika: Beşiktaş'ta flaş Adem Ljajic gelişmesi! Sözleşmesi dondurulacak...
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