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Son dakika! 'de eksikler döndü! için kritik gün

Son dakika haberi... Sakatlarla boğuşan 'de eksikler döndü. Mbwana Samatta, Enner Valencia, Mauricio Lemos ve Tolga Ciğerci takımla birlikte çalışmaya başladı. İtalya oyuncu 'nin ise Kasımpaşa maçına yetişmesi bekleniyor. Diğer yandan için kritik bir gün de belli oldu.

Giriş Tarihi: 29.12.2020 11:13 Son Güncelleme: 29.12.2020 11:15 ABONE OL
Son dakika! Fenerbahçe'de eksikler döndü! Ozan Tufan için kritik gün

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan futbolcuların tedavileri tamamlandı ve takımla birlikte çalışmalar başladı. Samatta, Valencia, Lemos ve Tolga Ciğerci tedavilerinin ardından takımla birlikte antrenmanlara çıkmaya başladı. Diğer yandan Diego Perotti ise bireysel çalışmalara da başladı. Perotti'nin Kasımpaşa maçında oynanması bekleniyor.

FENERBAHÇE'DE KORONAVİRÜS TESTLERİ: OZAN TUFAN İÇİN KRİTİK GÜN

Gelen son dakika bilgilerine göre, Fenerbahçe'de tesislerdeki tüm personel ve futbolcular koronavirüs testi oldu ve hiçbir pozitif vakaya rastlanılmadı. Bu da Teknik Direktör Erol Bulut'u da sevindiren bir gelişme oldu.

Diğer yandan Başakşehir maçı öncesi koronavirüs testi pozitif çıkan Ozan Tufan için kritik gün yaklaştı. Çarşamba günü koronavirüs testi olacak olan Sarı-Lacivertli futbolcunun negatif çıkması halinde antrenmanlara başlaması bekleniyor. 10 gündür takımdan uzak olan Ozan Tufan'ın Kasımpaşa maçına yetiştirilmesi bekleniyor.

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Son dakika! Fenerbahçe'de eksikler döndü! Ozan Tufan için kritik gün
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