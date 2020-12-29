Son dakika! Fenerbahçe'de eksikler döndü! Ozan Tufan için kritik gün

FENERBAHÇE'DE KORONAVİRÜS TESTLERİ: OZAN TUFAN İÇİN KRİTİK GÜN

Gelen son dakika bilgilerine göre, Fenerbahçe'de tesislerdeki tüm personel ve futbolcular koronavirüs testi oldu ve hiçbir pozitif vakaya rastlanılmadı. Bu da Teknik Direktör Erol Bulut'u da sevindiren bir gelişme oldu.

Diğer yandan Başakşehir maçı öncesi koronavirüs testi pozitif çıkan Ozan Tufan için kritik gün yaklaştı. Çarşamba günü koronavirüs testi olacak olan Sarı-Lacivertli futbolcunun negatif çıkması halinde antrenmanlara başlaması bekleniyor. 10 gündür takımdan uzak olan Ozan Tufan'ın Kasımpaşa maçına yetiştirilmesi bekleniyor.