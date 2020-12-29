Son dakika haberi: Beşiktaş Fransız stoper Joris Gnagnon ile temasa geçti! Sergen Yalçın'ın transfer açıklaması sonrası...

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberleri peş peşe geliyor. TRT Spor'un aktardığı özel habere göre Beşiktaş devre arası transfer döneminde Sevilla'da oynayan Joris Gnagnon'u transfer etmek için çalışmalara başladı. Savunma bölgesinde forma giyen Gnagnon'un yanı sıra Beşiktaş'ın hücum bölgesine de takviye yapması bekleniyor. Son dakika haberine göre iki İtalyan kulübü Adem Ljajic ile ilgileniyor. İşte detaylar...

SON DAKİKA HABERİ: BEŞİKTAŞ'A FRANSIZ SAVUNMACI! JORİS GNAGNON İLE TEMASA GEÇİLDİ...

Beşiktaş'ta istenileni bir türlü veremeyen Adem Ljajic ile ilgili bir son dakika bilgisi geldi. TRT Spor'un aktardığı habere göre iki Serie A takımı Adem ile ilgileniyor.