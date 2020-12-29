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haberi: Fransız stoper ile temasa geçti! Sergen Yalçın'ın transfer açıklaması sonrası...

TRT Spor'un aktardığı bilgisine göre 'ta transfer çalışmaları başladı. Ocak ayındaki devre arası transfer döneminde savunmaya takviye yapmak isteyen yönetim Sevillla'nın Fransız stoperi ile ilgili girişimlere başladı. Dün akşam Sivasspor'u mağlup eden Beşiktaş, ikinci sıraya yükseldi. Fransız savunmacı ? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 29.12.2020 14:53 Son Güncelleme: 29.12.2020 14:53 ABONE OL
Son dakika haberi: Beşiktaş Fransız stoper Joris Gnagnon ile temasa geçti! Sergen Yalçın'ın transfer açıklaması sonrası...

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberleri peş peşe geliyor. TRT Spor'un aktardığı özel habere göre Beşiktaş devre arası transfer döneminde Sevilla'da oynayan Joris Gnagnon'u transfer etmek için çalışmalara başladı. Savunma bölgesinde forma giyen Gnagnon'un yanı sıra Beşiktaş'ın hücum bölgesine de takviye yapması bekleniyor. Son dakika haberine göre iki İtalyan kulübü Adem Ljajic ile ilgileniyor. İşte detaylar...

SON DAKİKA HABERİ: BEŞİKTAŞ'A FRANSIZ SAVUNMACI! JORİS GNAGNON İLE TEMASA GEÇİLDİ...

Beşiktaş'ta istenileni bir türlü veremeyen Adem Ljajic ile ilgili bir son dakika bilgisi geldi. TRT Spor'un aktardığı habere göre iki Serie A takımı Adem ile ilgileniyor.

Kariyerine Rennes altyapısında başlayan Gnagnon, 13 Ocak 1997 yılında Fransa'da dünyaya geldi. Rennes'de profesyonel olduktan sonra 2018 yılında 13.50 milyon euro bedelle Sevilla'ya transfer olan başarılı savunma oyuncusu hala Sevilla forması giyiyor.

TRT Spor'un aktardığı habere göre iki Serie A takımı Adem ile ilgileniyor.

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Son dakika haberi: Beşiktaş Fransız stoper Joris Gnagnon ile temasa geçti! Sergen Yalçın'ın transfer açıklaması sonrası...
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