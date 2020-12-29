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Son dakika haberi: 'tan açıklaması! Gerilme ve ödem tespit edildi...

Son dakika haberi... , 'in 15. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-0 yenerek çıkışını sürdürdü. Siyah-beyazlıların farklı kazandığı mücadelede deneyimli yıldız 'ın bir sakatlık yaşadığı açıklandı. Beşiktaş'tan yapılan bilgilendirmede, Ghezzal'ın müsabakanın ardından sağ kalça ön bölgesinde hissettiği ve 'ının çekildiği belirtildi. MR görüntülemesinde ise sağ ödem tespit edildiği ifade edildi.

Giriş Tarihi: 29.12.2020 15:17 Son Güncelleme: 29.12.2020 15:23 ABONE OL
Son dakika haberi: Beşiktaş'tan Rachid Ghezzal açıklaması! Gerilme ve ödem tespit edildi...

Beşiktaş, Süper Lig'in 16'ncı haftasında Hes Kablo Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, yaptığı çalışmayla ara vermeden başladı. Bu arada, siyah-beyazlıların dün akşam Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçta sağ kalça ön adalesinde ağrı hisseden Rachid Ghezzal'da gerilme ve ödem tespit edildi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sabah basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Ligde dün akşam oynanan Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında forma giyen futbolcular, sahada yapılan rejenerasyon çalışması ile günü noktaladı. Diğer futbolcular ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile idmana başladı. Devamında pas, 5'e 2, dar alanda oyun ve minik kale maç yapıldı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maç sonrası yapılan şut çalışması ile tamamlandı.

Beşiktaş, Kayserispor maçının hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından 31 Aralık Perşembe günü saat 12.00'de BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı çalışmayla devam edecek.

GHEZZAL'DA GERİLME VE ÖDEM

Diğer taraftan, siyah-beyazlı kulüpten dünkü maçın ardından sağ kalça ön adalesinde ağrı hisseden Rachid Ghezzal'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Futbol Takımımızın Süper Lig'in 15. haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçın ardından sağ kalça ön bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz Rachid Ghezzal'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, sağ kalça ön adalesinde (iliopsoas) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Rachid Ghezzal'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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