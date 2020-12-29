Son dakika haberi: Fenerbahçe'de stoper operasyonu! İngiltere'den gelecek: Mesut Özil de bilgi verdi...

Son dakika haberi... Fenerbahçe'de stoper atağı başladı! AEK, Genoa, Dortmund ve Milan gibi takımlarda da forma giyen Sokratis için Mesut Özil de devreye girdi. Arsenal'de forma giyen Yunan stoper ile ilk görüşme yapıldı. Diego Reyes, Falette, Sadık Çiftpınar, Lemos, Tisserand gibi isimleri son yıllarda renklerine bağlayan sarı lacivertli takım ideal tandemi bir türlü yakalayamadı. Sokratis transferinde mutlu sona ulaşmak isteyen Fenerbahçe'den son dakika gelişmeleri haberimizde...