Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Fenerbahçe'de stoper operasyonu! İngiltere'den gelecek: Mesut Özil de bilgi verdi...

haberi: Fenerbahçe'de stoper operasyonu! İngiltere'den gelecek: Mesut Özil de bilgi verdi...

Fenerbahçe'den transfer haberleri peş peşe geliyor. Sezon başında transfer edilen Tisserand ve Lemos'un sık sık hata yapmasından dolayı yeniden stoper atağına geçen sarı lacivertlilerde ilk hedef Yunan stoper Sokratis! Daha önce Dortmund forması da giyen başarılı stoper için Mesut Özil'den de bilgi alındı. Arsenal'da kadro dışı olan Sokratis Papastathopulos için teklif hazırlayan birçok kulüp var. İşte son dakika transfer operasyonunun detayları...

Giriş Tarihi: 29.12.2020 07:59 ABONE OL
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de stoper operasyonu! İngiltere'den gelecek: Mesut Özil de bilgi verdi...

Son dakika haberi... Fenerbahçe'de stoper atağı başladı! AEK, Genoa, Dortmund ve Milan gibi takımlarda da forma giyen Sokratis için Mesut Özil de devreye girdi. Arsenal'de forma giyen Yunan stoper ile ilk görüşme yapıldı. Diego Reyes, Falette, Sadık Çiftpınar, Lemos, Tisserand gibi isimleri son yıllarda renklerine bağlayan sarı lacivertli takım ideal tandemi bir türlü yakalayamadı. Sokratis transferinde mutlu sona ulaşmak isteyen Fenerbahçe'den son dakika gelişmeleri haberimizde...

Stoper transferi için kolları sıvayan Fenerbahçe listenin ilk sırasında yer alan Arsenal'li Sokratis için ilk resmi girişimi yaptı. Sarı-Lacivertliler, İngiliz kulübünde kadro dışı olan Yunan yıldızın menajeriyle temasa geçti. Yönetim, Sokratis'in Arsenal'deki son durumuyla ilgili bilgi aldı.

İSTEYENİ ÇOK!

Sezon sonunda Londra kulübüyle sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki stoperin devre arasında kesin olarak ayrılık kararı aldığı fakat kendisine birçok kulübün teklif yaptığı belirlendi.

Pazar araştırmaları online ortama kaydı
Pazar araştırmaları online ortama kaydı

FENERBAHÇE HAKKINDA BİLGİ ALDI!

Fenerbahçe'nin teklifiyle yakından ilgilenen Sokratis'in takım arkadaşı Mesut Özil'le konuştuğu öğrenildi. Yunan yıldızın Mesut'tan F.Bahçe ve Türkiye ile ilgili bilgi aldığı öğrenildi.

MESUT ÖZİL: BELKİ İLERİDE BERABER OYNARIZ

Mesut Özil'in "F.Bahçe çok büyük bir kulüp. Türkiye de harika bir ülke. Belki ileride beraber oynarız" dediği belirtildi. Tecrübeli stoper 2018'den bu yana Arsenal forması giyiyor. Kaynak: Takvim Gazetesi

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: 46 kiloya düşen Seren Serengil'in hastalığını doktoru açıkladı! Dumping Sendromu nedir?
Bakan Ziya Selçuk'tan SON DAKİKA açıklaması: MEB tablet dağıtımı ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak?
SON DAKİKA: Emekli Ocak zammı ile ilgili flaş gelişme! İşte en düşük ve en yüksek emekli 2021 Ocak maaş zammı!
Son Dakika Haberi: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 Asgari Ücret zammı miktarını açıkladı! AGİ ve Asgari Ücret ne kadar oldu?
Yılbaşında sokağa çıkma yasağı saatleri ne zaman başlıyor, kaç gün ve kimleri kapsıyor? İçişleri Bakanlığı 4 günlük yılbaşı sokağa çıkma yasağı genelgesi yayınlandı
BİM 29-30 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu tam listesi! BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var?
Son dakika haberi | Emekliye ocak zammı geliyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Son dakika: Yerli otomobilde kritik detay! Fiyatı ile ilgili flaş açıklama
SON DAKİKA: 2021 AGİ zammı ile ilgili flaş gelişme! İşte Evli, çocuklu ve bekâr çalışanlar için AGİ zammı hesaplama tablosu
3.faz 1000 TL sosyal yardım desteği başvurusu nasıl yapılır? 3.faz E Devlet ile 1000 TL sosyal yardım parası başvuru ekranı
Pazar araştırmaları online ortama kaydı
Pazar araştırmaları online ortama kaydı
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de stoper operasyonu! İngiltere'den gelecek: Mesut Özil de bilgi verdi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA