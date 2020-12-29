Son dakika haberi: Galatasaray ilk transferini Süper Lig'den yaptı! Aytaç Kara Galatasaray'da...

Trabzonspor'un ardından Yeni Malatyaspor'a transfer olan Aytaç Kara, takımının en önemli isimlerinden biri oldu. Daha sonra Bursaspor'a transfer olan Aytaç, burada da başarılı bir performans ortaya koydu. Aytaç Kara, 2019 yılından beri Kasımpaşa'da forma giyiyor.