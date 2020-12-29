Son dakika haberi: Galatasaray ilk transferini Süper Lig'den yaptı! Aytaç Kara Galatasaray'da...

Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın aktardığı son dakika bilgisine göre Galatasaray, bu sezon ilk transferini Kasımpaşa'dan yaptı. Kasımpaşa'nın kaptanı Aytaç Kara, devre arasında sarı kırmızılı formayı giyecek. Fatih Terim, orta sahada Taylan Antalyalı'nın alternatifsiz olması nedeniyle o bölgeye bir transfer istiyordu. Başakşehir maçında kırmızı kart gören Aytaç Kara'nın devre arasına kadar forma giymesi beklenmiyor. Son dakika transfer haberleri...
SABAH Spor'un 12 ve 17 Aralık'ta duyurduğu Aytaç Kara&Galatasaray flörtü mutlu sonla bitti. Aytaç, ocak ayında sarı-kırmızılı kulübün ilk transferi olacak. 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun, Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere Süper Lig'den kendisine gelen teklifleri, "Galatasaray'la anlaştım" diyerek geri çevirdiği ortaya çıktı.
Kasımpaşa ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Aytaç, yönetimle yaşadığı problemler nedeniyle ara transfer döneminde serbest bırakılacak. Taylan Antalyalı'ya yerli alternatif arayan Galatasaray da yedek kulübesini Aytaç Kara ile güçlendirmiş olacak. Son Başakşehir maçında kırmızı kart gören yıldız futbolcunun bir anlamda Kasımpaşa kariyeri sona erdi.
Aytaç Kara'nın Galatasaray'da 35 numaralı formayı giymesi bekleniyor.
GALATASARAY'IN İLK TRANSFERİ AYTAÇ KARA KİMDİR?
23 Mart 1993'de İzmir'de dünyaya gelen Aytaç Kara, kariyerine Altay altyapısında başladı. Altay'dan 2012 yılında Eskişehirspor'a transfer olan Aytaç Kara, burada çıkış yaptı. Daha sonra 2 milyon € bonservis bedeliyle Trabzonspor'a transfer olan Aytaç yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle burada kendisini gösteremedi...
Trabzonspor'un ardından Yeni Malatyaspor'a transfer olan Aytaç Kara, takımının en önemli isimlerinden biri oldu. Daha sonra Bursaspor'a transfer olan Aytaç, burada da başarılı bir performans ortaya koydu. Aytaç Kara, 2019 yılından beri Kasımpaşa'da forma giyiyor.
ANTALYASPOR MAÇINDA DA ÖMER BAYRAM OYNAYACAK
Galatasaray'ın 2-0 kazandığı Trabzonspor deplasmanında ilk yarıda sakatlanarak oyunu terk eden Feghouli'nin dün MR'ı çekildi. Sağ arka adalesinde ağrılar olan Cezayirli futbolcunun en az 2-3 hafta forma giymesi beklenmiyor. Ocak ayında lig ve kupada arka arkaya maçlara çıkacak olan G.Saray'da teknik direktör Fatih Terim, Feghouli'nin yerine Trabzon'da oyuna girip bir de asist yapan Ömer Bayram'ı ilk 11'e monte edecek.