Son dakika haberi: Galatasaray'da transfer operasyonu başladı! Falcao yerine Atletico Madrid'in golcüsü geliyor

Son dakika haberi... Galatasaray'da Diego Costa operasyonu başlıyor! Ceza sahası içinde hala dünyanın en iyi forvetlerinden biri olan Costa, Atletico Madrid'ten ayrılacak. Ocak ayında kadrosunu güçlü bir santraforla güçlendirmek isteyen Galatasaray'da ilk hedef Falcao'nun gönderilip yerine Diego Costa'nın getirilmesi. Son dakika gelişmesine göre Galatasaray'ın Diego Costa hamlesinin ayrıntıları da belli oldu! Sarı kırmızılılar devre arasında hem Kolombiyalı Radamel Falcao hem de Mbaye Diagne ile yollarını ayırmak istiyor.

SON DAKİKA HABERİ: GALATASARAY'DA TRANSFER OPERASYONU! DİEGO COSTA GELİYOR FALCAO GİDİYOR...

Bu sezon sakatlığı nedeniyle birçok maçı kaçıran Radamel Falcao'nun devre arasından takımdan ayrılması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde konuşan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de Falcao'nun onurlu bir futbolcu olduğunu üstüne düşeni yapacağını ifade etmişti. Falcao, uzun bir aradan sonra Trabzonspor deplasmanında maçın son dakikalarında forma giydi.

İşte Galatasaray'daki Diego Costa operasyonunun detayları!