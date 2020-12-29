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haberi: 'ın yeni transferi canlı yayında duyuruldu!

haberi: 4 büyükler başta olmak üzere çalışmaları hızla devam ediyor. Transfer dönemine hızlı girmek isteyen ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. A Spor canlı yayınında konuşan Fotomaç gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Galatasaray'ın oyuncusu olan ile anlaştığını açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 29.12.2020 16:51 Son Güncelleme: 29.12.2020 17:10 ABONE OL
Son dakika haberi: Galatasaray'ın yeni transferi canlı yayında duyuruldu!

Son dakika: Geçtiğimiz hafta Trabzon galibiyetiyle 2020 yılını zirvede tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Transfer çalışmalarıyla ilgili son dakika haberleri peş peşe geliyor.

GALATASARAY'IN YENİ TRANSFERİ CANLI YAYINDA AÇIKLANDI

Bir süredir adı Galatasaray ile anılan Kasımpaşa'nın 27 yaşındaki oyuncusu Aytaç Kara ile son dakika gelişmesi yaşandı. Fotomaç gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan A Spor canlı yayınında flaş bir açıklama yaptı.

Uzundurukan, Galatasaray'ın Aytaç Kara ile anlaşmaya vardığını ifade etti. Uzundurukan, Aytaç Kara'nın Kasımpaşa'dan alacağı 500 bin liradan da vazgeçtiğini açıkladı.

İşte Zeki Uzundurukan'ın flaş açıklamaları;

Son dakika haberi: Galatasaray'ın yeni transferini Zeki Uzundurukan açıkladı!

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Son dakika haberi: Galatasaray'ın yeni transferi canlı yayında duyuruldu!
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