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haberi: FK teknik direktörü Türk pasaportu için başvurdu! Başkan Büyükekşi açıkladı...

haberine göre Romanyalı teknik adam , Türk olmak için İçişleri Başkanlığına başvuruda bulundu. FK Başkanı , teknik direktörleri 'nın kendisini Türk gibi hissettiğini hocalarının Türk pasaportu alması için Bakanlığa başvuruda bulunduklarını, sonuçlarının da olumlu olacağını düşündüklerini açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 29.12.2020 13:21 Son Güncelleme: 29.12.2020 13:36 ABONE OL
Son dakika haberi: Gaziantep FK teknik direktörü Sumudica Türk pasaportu için başvurdu! Başkan Büyükekşi açıkladı...

Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi'den son dakika Sumudica açıklaması! beIN SPORTS mikforonlarına açıklamalarda bulunan Büyükekşi, teknik direktörleri Sumudica'nın Türk pasaportu alması için başvuruda bulunduklarını açıkladı. Hocalarına daha sakin olması gerektiğini söylediklerini fakat Sumudica'nın kendilerine 'Ben taktik veriyorum, oyuncularımı motive ediyorum.' dediğini ifade eden Büyükekşi, Mirallas transferiyle ilgili de açıklamalarda bulundu.

BAŞKAN BÜYÜKEKŞİ'DEN MİRALLAS AÇIKLAMASI!

"Suriye sınırında olduğumuz için birçok futbolcu bizden şüphe duyuyordu. Mirallas transferine bu yüzden önem verdik. O da buraya geldi, çok sevdi. Mirallas gibi bir oyuncu buraya gelince, diğer oyuncuların da buraya bakış açısı değişiyor.

SON DAKİKA AÇIKLAMASI! "HAKEMLER SUMUDİCA'YA KARŞI ÖNYARGILI..."

Özellikle hakemlerin Sumudica'ya karşı önyargısı var. Ligde birçok hocamıza gösterilen müsamaha kendisine gösterilmiyor, hemen sarı kart veya kırmızı kart görüyor. Hakemlerimizin bu konuda daha eşit olması gerekiyor.

Bazı oyuncularımızla sözleşme uzatmak adına görüşüyoruz, bunların başında Mirallas var. O da Gaziantep'i sevdi ve kalmak istediğini söyledi. Gaziantep takımında aile havası oluştur hepsi kalmak istiyor ara transfer döneminde bazı oyuncularımızla anlaşma zemini arayacağız.

Son dakika haberi: Süper Lig'e damga vurdu... Teknik direktör Sumudica tutulmuyor! Fatih Terim hakkındaki o itirafı...

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