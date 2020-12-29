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Son dakika haberi! İspanyol golcü takımdan ayrıldı!

Galatasaray'ın da yakından takip ettiği ve transfer çalışmalarına başladığı iddia edilen ile son dakika haberi geldi. Dünya yıldızı İspanyol oyuncusu kulübü ile yollarını ayırdı. Açıklama kulüp tarafından yapıldı. Gelen bilgilere göre Atletico Madrid ve Diego Costa karşılıklı olarak sözleşmelerini feshetti. İşte flaş ayrılık haberinin detayları...

AA
Giriş Tarihi: 29.12.2020 15:41 Son Güncelleme: 29.12.2020 15:51 ABONE OL
Son dakika haberi! İspanyol golcü Diego Costa takımdan ayrıldı!

Son dakika haberi: İspanya ekibi Atletico Madrid, golcü futbolcu Diego Costa'nın takımdan ayrıldığını duyurdu. Yaşanan gelişme spor medyasında geniş yankı buldu. Diego Costa'nın yeni adresinin neresi olacağı merak ediliyor.

Atletico Madrid Kulübü, kişisel sebeplerden dolayı takımdan ayrılma isteğini ileten Diego Costa'nın 30 Haziran 2021'de sona erecek sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini duyurdu.

Brezilya asıllı İspanyol santrfor Diego Costa, ilk olarak Aralık 2006'da imza attığı Atletico Madrid'de 2010-2014 yıllarında forma giymiş ve 2018'de tekrar takıma dönmüştü. Madrid ekibinde 215 maça çıkan ve 83 gol kaydeden tecrübeli futbolcu, birer lig, Kral Kupası ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonlukları yaşamıştı.

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Son dakika haberi! İspanyol golcü Diego Costa takımdan ayrıldı!
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