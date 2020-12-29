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haberi: hakkındaki gerçeği ortaya çıktı! Başakşehir maçı öncesindeki corona testinde...

Günlerdir konuşulan olayıyla ilgili haberleri üst üste geliyor. 'nin Brezilyalı orta sahası Luiz Gustavo'nun testi pozitif çıktığı halde Başakşehir maçında forma giydiği iddia edilmişti. Fenerbahçe, Başakşehir maçından sonra 3 oyuncusunun covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Luiz Gustavo ve corona virüs bilmecesi hakkında ortaya çıkan gelişmeler, gerçeği ortaya koydu. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 29.12.2020 09:10 Son Güncelleme: 29.12.2020 09:17 ABONE OL
Son dakika haberi: Luiz Gustavo hakkındaki corona virüs gerçeği ortaya çıktı! Başakşehir maçı öncesindeki corona testinde...

Son dakika haberine göre Luiz Gustavo'nun maçtan önce yapılan corona virüs testinin değil maçtan bir gün sonra yapılan testinin pozitif çıktığı açıklandı. Fenerbahçe, resmi internet sitesi üzerinden dün yaptığı açıklamada dünkü testlerin tamamının negatif çıktığını ifade etmişti. Akşam'ın haberine göre Luiz Gustavo hakkındaki corona iddialarının da gerçek olmadığı ortaya çıkmış oldu.

SON DAKİKA HABERİ: LUİZ GUSTAVO CORONA TESTİ POZİTİF MAÇA ÇIKTI MI? İŞTE GERÇEKLER...

Fenerbahçe ile Başakşehir, geçen hafta karşılaşmış ve sarı lacivertliler rakibini 4-1 mağlup etmişti. Bu maçta ertesi gün corona virüs testi pozitif çıkan Luiz Gustavo bir de gol kaydetmişti. Sosyal medyada Gustavo'nun corona testi pozitif çıktığı halde maçta forma giydiği iddia edilmişti. Bu konu hakkında ortaya çıkan bilgiler, böyle bir şeyin söz konusu olmadığını gözler önüne serdi.

FENERBAHÇE AÇIKLAMA YAPMIŞTI! "TAMAMI NEGATİF..."

Sarı-Lacivertli kulüp maçtan bir gün önce tüm futbolcularına Samandıra'da test yaptırdı. Gustavo da dahil olmak üzere test yapılan oyuncularda ve teknik heyette her hangi bir vakaya rastlanmadı. Ancak Başakşehir maçından bir gün sonra yapılan Kovid-19 testlerinde Gustavo ile beraber üç futbolcunun testi pozitif çıktı.

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Fenerbahçe kulübü de bu sebepten dolayı sosyal medyada gündem olan bu konu hakkında herhangi bir açıklama yapma gereği duymadı.

Sarı-Lacivertli kulüp dün Samandıra'da yeniden test yaptırdı ve yapılan açıklamada, "Üç oyuncumuzda rastlanan Kovid-19 vakaları sonrası 4 gün üst üste yapılan testlerin tamamı NEGATİF sonuçlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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Son dakika haberi: Luiz Gustavo hakkındaki corona virüs gerçeği ortaya çıktı! Başakşehir maçı öncesindeki corona testinde...
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