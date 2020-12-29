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Son dakika haberi! Saint-Germain'den ile yollar ayrıldı!

Son dakika haberi: Fransa Ligue 1'i uzun yıllardır domine eden Saint-Germain'de Alman teknik adam ile yollar ayrıldı. Fransız ekibi bu ayrılığı resmi internet sitesinden de resmen açıkladı. Tuchel, başında 127 maça çıktı ve 95 galibiyete imza attı. PSG'de Tuchel yerine geçen isimler arasında Mauricio Pochettino ve yer alıyor.

Giriş Tarihi: 29.12.2020 12:29 Son Güncelleme: 29.12.2020 12:38 ABONE OL
Son dakika haberi! Paris Saint-Germain'den Thomas Tuchel ile yollar ayrıldı!

Avrupa futbolunun dev ekiplerinden Paris Saint-Germain'de flaş bir ayrılık yaşandı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Alman çalıştırıcı Thomas Tuchel ile yollar ayrıldı. Temmuz 2018 başında PSG başında göreve başlayan Tuchel, toplamda 7 kupa kazandı. Geçtiğimiz sezon rüya gibi bir yıl geçiren PSG ve Tuchel, 4 kupa kazanırken Şampiyonlar Ligi finalinde ise Bayern Münih'e elendi.Son derece başarılı bir PSG kariyeri geçiren Tuchel'in ayrılık sebebi olarak PSG - Başakşehir maçında yaşanan olaylar olduğu ileri sürülmüştü.

Öte yandan Fransız ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Sportif durumunun kapsamlı bir analizinden sonra Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel'in sözleşmesini feshetmeye karar verdi" ifadelerine yer verildi.

Açıklanan kararın ardından Paris Saint-Germain Başkanı Nasser El-Khelaifi, ayrılığın ardından Tuchel ve ekibine teşekkür etti.

Thomas Tuchel'in PSG'den ayrılık sebebi belli oldu! Başakşehir...

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Son dakika haberi! Paris Saint-Germain'den Thomas Tuchel ile yollar ayrıldı!
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