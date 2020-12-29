Son dakika haberi! Paris Saint-Germain'den Thomas Tuchel ile yollar ayrıldı!

Avrupa futbolunun dev ekiplerinden Paris Saint-Germain'de flaş bir ayrılık yaşandı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Alman çalıştırıcı Thomas Tuchel ile yollar ayrıldı. Temmuz 2018 başında PSG başında göreve başlayan Tuchel, toplamda 7 kupa kazandı. Geçtiğimiz sezon rüya gibi bir yıl geçiren PSG ve Tuchel, 4 kupa kazanırken Şampiyonlar Ligi finalinde ise Bayern Münih'e elendi.Son derece başarılı bir PSG kariyeri geçiren Tuchel'in ayrılık sebebi olarak PSG - Başakşehir maçında yaşanan olaylar olduğu ileri sürülmüştü.



Öte yandan Fransız ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Sportif durumunun kapsamlı bir analizinden sonra Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel'in sözleşmesini feshetmeye karar verdi" ifadelerine yer verildi.

Açıklanan kararın ardından Paris Saint-Germain Başkanı Nasser El-Khelaifi, ayrılığın ardından Tuchel ve ekibine teşekkür etti.

Thomas Tuchel'in PSG'den ayrılık sebebi belli oldu! Başakşehir...