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Son dakika haberi: ile Digiturk arasında 2020-2021 sezonuna ilişkin anlaşma yapıldı

Son dakika haberi: () ile ve TFF 1. Lig yayın haklarını elinde bulunduran Digiturk beIN Media Group arasında 2020-2021 sezonuna ilişkin sözleşme imzalandı. Açıklamanın sonunda, "Türk futboluna uzun yıllardır kaynak aktaran Digiturk ile imzalanan sözleşmenin futbolumuz ve kulüplerimiz için hayırlı olmasını diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

AA
Giriş Tarihi: 29.12.2020 17:36 Son Güncelleme: 29.12.2020 18:04 ABONE OL
Son dakika haberi: TFF ile Digiturk arasında 2020-2021 sezonuna ilişkin anlaşma yapıldı

Son dakika: Türkiye Futbol Federasyonu, yayıncı kuruluşu anlaşma yapıldığını duyurdu. TFF, "Devam etmekte olan 2020-2021 sezonuna ilişkin anlaşılan ilk taksit tutarı federasyonumuza bugün ödenmiş olup, kulüplerimizin hak edişleri yarın itibarıyla hesaplarına yatırılacaktır" açıklamasını yaptı.

SON DAKİKA: 2020-2021 SEZOUNA AİT İLK TAKSİT TUTARI BUGÜN ÖDENDİ

TFF'den yapılan açıklamada, taraflar arasında sözleşmenin imzalandığı belirtilerek, "17 Kasım'daki mutabakat anlaşmasının ardından yapılan görüşmeler sonucunda, devam etmekte olan 2020-2021 sezonuna ilişkin anlaşılan ilk taksit tutarı federasyonumuza bugün ödenmiş olup, kulüplerimizin hak edişleri yarın itibarıyla hesaplarına yatırılacaktır." denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İş ortağımız Digiturk ile yapılan görüşme sürecine katkı sağlayan ve desteğini esirgemeyen başta Gençlik ve Spor Bakanı'mız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Digiturk ve beIN Media Group CEO'su Sayın Yousef Al-Obaidly, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Sayın Mehmet Sepil, 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Sayın Murat Sancak, 2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Volkan Can ve tüm kulüp başkanlarımıza, Kovid-19 salgınının etkileri nedeniyle olağanüstü dönemden geçtiğimiz günlerde gösterdikleri sabır ve iş birlikleri için teşekkür ediyoruz.

Türk futboluna uzun yıllardır kaynak aktaran Digiturk ile imzalanan sözleşmenin futbolumuz ve kulüplerimiz için hayırlı olmasını diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."

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Son dakika haberi: TFF ile Digiturk arasında 2020-2021 sezonuna ilişkin anlaşma yapıldı
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