Son dakika haberi: TFF ile Digiturk arasında 2020-2021 sezonuna ilişkin anlaşma yapıldı

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İş ortağımız Digiturk ile yapılan görüşme sürecine katkı sağlayan ve desteğini esirgemeyen başta Gençlik ve Spor Bakanı'mız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Digiturk ve beIN Media Group CEO'su Sayın Yousef Al-Obaidly, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Sayın Mehmet Sepil, 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Sayın Murat Sancak, 2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Volkan Can ve tüm kulüp başkanlarımıza, Kovid-19 salgınının etkileri nedeniyle olağanüstü dönemden geçtiğimiz günlerde gösterdikleri sabır ve iş birlikleri için teşekkür ediyoruz.

Türk futboluna uzun yıllardır kaynak aktaran Digiturk ile imzalanan sözleşmenin futbolumuz ve kulüplerimiz için hayırlı olmasını diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."