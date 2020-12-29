Son dakika haberi: Ümit Karan TFF 1. Lig ekibi Menemenspor'un yeni teknik direktörü oldu!

Son dakika gelişmesine göre Menemenspor'un yeni teknik direktörü eski Galatasaraylı Ümit Karan oldu. Ümit Karan, en son Makedonya'nı Skopje takımını çalıştırıyordu. TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, hükmen mağlup olduğu Adanaspor maçından sonra hem yardımcı antrenörü hem de teknik direktörüyle yollarını ayırmıştı. Son dakika haberini TRT Spor duyurdu...
SON DAKİKA HABERİ: ÜMİT KARAN, MENEMENSPOR'UN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ OLDU!
TFF 1. Lig ekibi, 44 yaşındaki teknik direktör Ümit Karan ile anlaştı.
Kariyerine Türkiyemspor'da başlayan Ümit Karan, Türkiye'de Gençlerbirliğine transfer oldu. Daha sonra Galatasaray'a geçen oyuncu burada başarı sağladı ve milli takıma kadar yükseldi. Eskişehirspor'da futbolu bırakan Ümit Karan, son olarak Makedonya'da teknik direktörlük yapıyordu. Ümit Karan, TV kanallarında da yorumculuk yapıyordu.