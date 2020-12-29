Son dakika! Hikmet Karaman'dan flaş açıklamalar: İyi bir takımı şampiyonluğa oynatırım

"ALANYASPOR'DA HASAN ÇAVUŞOĞLU FAKTÖRÜ VAR"

Aytemiz Alanyaspor'un bir Avrupa kulübü gibi yönetildiğini söyleyen Karaman, "Alanyaspor'da Hasan Çavuşoğlu faktörünü unutmayalım. İyi bir transfer komitesi var. Yabancı transferi konusunda hata yapmıyorlar, yerli ve genç oyuncuları kadrolarına katıyorlar. Takımdaki hocalar gidiyor ama takım değişmiyor. Avrupa takımları gibi bir yönetim var. Erol hoca gitti, Çağdaş hoca geldi ve ilk teknik direktörlüğünü yapıyor, bunlar kolay işler değil" şeklinde konuştu.

"ABDULLAH AVCI İLE TRABZONSPOR DAHA İYİ OLACAK"

Abdullah Avcı'nın gelişinden sonra Trabzonspor'un daha iyi yerlere geleceğini belirten Karaman, "Lig 12'nci, 13'üncü haftalara kadar yalancı sıralamadır. 15'inci haftadan sonra lig oturur. Abdullah Avcı, Trabzonspor'da bir oyun planlaması yapmaya çalışıyor. Bazen vasat oyun olsa da maç kazanmasını bildi. Göreve geldiğinizde aldığınız skorlar geleceğinizi belirler. Abdullah Avcı birikimini, deneyimini birleştirerek takım savunmasına yöneldi. Mesafe aldı. 3-4 hafta sonra takım daha iyi top oynayacak" dedi.

"EROL BULUT BÜYÜK TAKIMA GELDİ, TAKIMIN GENERALİ O"

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un zamana ihtiyacı olduğunu söyleyen Karaman, "Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Erol hoca çok büyük bir takıma geldi. 18 oyuncu transfer etmiş oynayan oynamayan geniş bir kadro var. Oynamayan oyuncuyu mutlu etmek, uyum sağlamak, takım model ortaya koymak için antrenman yapmalı ve otomatik hale getirmek lazım. Sürekli tekrarla bu olur. Süreklilikle bu olur. Hata yapabilirsiniz ama kenarda general teknik direktördür. Oyuncular onun büyüklüğünü hissedecek" diye konuştu.

"SERGEN YALÇIN'I ÇOK TUTUYORUM"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın çok başarılı bir isim olduğunu söyleyen Karaman, "Sergen Yalçın'ı çok tutuyorum. Konuşmalarını da çok beğeniyorum. Net konuşuyor kalbinden geçeni söylüyor. Elindeki kadroyu bir yere getirdi. Yardımcısı Murat hocayı da takdir ediyorum. Ljajic'i kazanılabilir ama oyuncu da tepki vermeli, antrenörlük burada başlıyor. Antrenmanlarda çalışıyorsa kazanma yoluna gitmek önemli. Sahaya bir atarsınız size maç kazandırır. Gökhan Töre önemli oyuncu, sakatlığı geçince önemli silah olacak. Bir oyuncu grubu yakalandı" şeklinde konuştu.