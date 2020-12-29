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'de 15. hafta geride kalırken kazanmayı unuttu

'de 15. hafta geride kaldı. Hes Kablo , ligde oynadığı son 10 maçta galibiyet alamıyor. Kayserispor, ligde oynadığı son 10 maçta 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak sadece 4 puan toplayabildi.

İHA
Giriş Tarihi: 29.12.2020 09:28 ABONE OL
Süper Lig'de 15. hafta geride kalırken Kayserispor kazanmayı unuttu

10 puanla 21.sırada bulunan Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'de kazanmayı unuttu. Bu sezon oynadığı 15 maçta sadece 2 kez kazanan sarı kırmızılı ekip son 10 maçında 3 puanı bir arada görmedi.

Lige Bayram Bektaş ile başlayan sonrasında Samet Aybaba ile yoluna devam eden Sarı Kırmızılı takım, oynadığı 15 maçta 2 galibiyet 4 beraberlik 9 mağlubiyet aldı. Son 10 maçında 4 beraberlik 6 yenilgi alan sarı kırmızılılar sadece 4 puan toplayabildi. Kayserispor'un oynadığı son 10 maç ve neticeleri şöyle:

Kayserispor-Sivasspor 1-3

Ç.Rizespor-Kayserispor 1-0

Kayserispor-Hatayspor 0-1

Galatasaray-Kayserispor 1-1

Kayserispor-Karagümrük 0-0

Göztepe-Kayserispor 1-1

Kayserispor-Trabzonspor 0-0

Antalyaspor-Kayserispor 2-0

Kayserispor-Konyaspor 1-2

Gençlerbirliği-Kayserispor 3-2

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Süper Lig'de 15. hafta geride kalırken Kayserispor kazanmayı unuttu
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