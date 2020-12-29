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'de fırtınası! Tarihe geçti...

'in 15. haftasında deplasmanda 'u 6-0 gibi flaş bir skorla mağlup eden Hatayspor'da fırtınası esiyor. Karşılaşmanın ilk yarısında tam gol 4 atan Gabonlu golcü,Süper Lig tarihine adını yazdırdı. 24 yaşındaki forvet, bu performansıyla maçın önüne geçerek gecenin en çok konuşulan ismi oldu.

Giriş Tarihi: 30.12.2020 00:14 Son Güncelleme: 30.12.2020 00:20 ABONE OL
Süper Lig'de Aaron Boupendza fırtınası! Tarihe geçti...

Antalyaspor ağlarına 4 gol göndererek futbol gündemini sarsan Hatayspor'un Gabonlu golcüsü Aaron Boupendza, bu performansıyla Süper Lig tarihine adını yazdırmayı başardı. Hatayspor'un sezon başında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Girondins Bordeaux'dan kadrosuna kattığı Aaron Boupendza, Antalyaspor maçındaki performansıyla adını tarihe yazdı.

Antalya'da çılgın maç, Hatayspor'dan tarihi galibiyet! Boupendza 4 golle damga vurdu

4. İSİM

6-0'lık skorla sona eren karşılaşmanın 8, 17, 21 ve 45+1'inci dakikalarında attığı gollerle ilk yarıda 4 gol kaydetmeyi başaran Boupendza, Süper Lig tarihinde bunu başaran 4'üncü futbolcu oldu. Yakın dönemde eski Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis'in 2018 yılında Karabükspor ağlarına ilk yarıda gönderdiği 4 golle başardığı performansı yakalayan Boupendza, bu olağanüstü performansıyla takımını galibiyete taşıdı.

GOMIS, FEVZİ ZEMZEM VE METİN OKTAY BAŞARMIŞTI

Bu başarıyı Gomis ve Boupendza dışında yakalayan 2 isim ise Fevzi Zemzem ve Metin Oktay olmuştu. Fevzi Zemzem, 1968 yılında Göztepe forması giyerken Feriköy ağlarına ilk devrede 4 gol bırakmıştı. 1959 yılında ise Galatasaray'dan Metin Oktay, Altınordu ağlarına yine ilk devrede 4 gol bırakmayı başarmıştı.

İLK 11'İ ZOR ALDI, BIRAKMAYA NİYETİ YOK

Sezon başında Atakaş Hatayspor kadrosuna katılan Aaron Boupendza, sezon başından bu yana ilk 11'deki yerini garantiye alamadı. Süper Lig'in 13'üncü haftasında takımının Göztepe ile oynadığı maça kadar ligde hiç ilk 11'de forma şansı bulamayan ve bir maçta en fazla 45 dakika süre bulabilen 24 yaşındaki Gabonlu oyuncu, Göztepe ve Trabzonspor maçlarında ilk 11'de şans buldu. Boupendza, Antalyaspor karşılaşmasında da ilk 11'de şans bulurken; attığı 4 golle birlikte, kendisine görev veren teknik direktör Ömer Erdoğan'a da "İlk 11'i bırakmaya niyetim yok" mesajını verdi.

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Süper Lig'de Aaron Boupendza fırtınası! Tarihe geçti...
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