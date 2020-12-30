2 milyar 650 milyon TL’ye imzalar atıldı

TFF ile Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın haklarını elinde bulunduran Digiturk beIN MEDIA GROUP arasında 2020-21 sezonu için sözleşme imzalandı. Toplamda bu sezon için 2 milyar 650 milyon TL ödeme yapılacağı öğrenilirken daha önce kulüplerin hesabına 700 milyon TL yatıran yayıncı kuruluş dün de imza sonrasında 350 milyon TL daha kulüplere ödeme yaptı. TFF, imzayı resmi sitesinden duyururken sürece katkı sağlayan Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na da teşekkür edildi.