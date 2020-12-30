Başarının hem mimarı hem lideri Sergen Yalçın!

Beşiktaş'taki başarınınhem mimarı hem lideri SergenYalçın'dır. Futbol, her ne kadaroyuncu yeteneği, sistem ve taktiğedayalı olsa da günümüzde en önemlişey lidere güven duygusu.Bu sezon gördük ki kriz çözebilme,baskı altında takım yönetebilmeve sahada doğru seçimler yapabilmegibi detayları da etkili gerçekleştiriyor.Sezon başında yaşanan büyükfırtınadan takımını ustalıkla çıkartıpcamiayı da birleştirdi.Beşiktaş'ınkadrosuna özgün bir oyun düzenivar. Günümüz futbolunda orta sahanınfizik gücü, presi ve 90 dakikalıkdevamlılığı çok önemli.Beşiktaş oyundandüşmediği gibi rakiplerine oyunukontrol altına alabilmeleri için çokaz süre veriyor.Bir takım, iyibir ivme yakaladıysa bunun ilk sıradakietkeni de teknik adamdır.Beşiktaş1-2 yıldızın ayağından maç kazanantakım değilse, hocasınınbirden fazla oyun planı varsa, 25oyuncundan maksimum verim alıyorsa,küsenlerin biletini kesiyorsave bu takıma Sergen Yalçın'ın takımıdiyebiliyorsanızsorunun cevabı evet SergenYalçın başarının mimarıdır. İyi vegüzel futboldan önce pandemi döneminintüm zorluklarının gölgesindedoğru stratejilerle 3 puanlarıcebine koyuyor Sergen Yalçın…Beşiktaş'ın ilk6 maçta 3 yenilgi, 1 beraberliği vardı.Yönetim ile Balotelli mücadelesi deverdi;diye.Rıdvanve Rossier'in ver-kaçlar ile rakip cezaalanına girdiğini görüyoruz artık.Takımının kalite problemini, tempove çok adamla atak yaparak gidermekistiyor.Beşiktaş'ın çıkışındaSergenYalçın'ın olduğukadar dibe vurmuşoyuncuların yenidenayağa kalkmak için ortaya koyduğuyüksek performansların da payıvar.Aboubakar, De Souza, Rosier,Ghezzal gibi dibe vurmuş oyuncularşeklinde çalışıp, mücadele ediyorlar.Sumudica hangi hedef takımıçalıştırsa 5. hafta,diyetartışılırdı.Bu yüzden en çok berabere kalan takımGaziantep FK. Kendi sahasında kapanan takımıo tribünlere gelen seyirciye anlatamazlardı.Sumudica'nın başarısınınaltını çiziyoruz. Ama büyük takımlardayalnız saha başarısı yetmez.Seçtiği oyun, büyüktakım oyunu değil.Rumenteknik direktörlerin hepbaşarılı olduğunu biliriz. StefanKovacs, Cruyff ile Ajax'ı üç yılüst üste Avrupa'da şampiyon yaptı.Lucescu'nun başarıları ortada. Sumudica da aynıekolden geliyor.Yeri geldikçe vurgularım;benim için en başarılı teknikdirektör, malzemeye göre en basitoyun düzenini oturtandır.Büyükhocaların çoğu başarının sırrınıyetenekli adamlardan çok takımolabilmek diye anlatırlar.Alanya'daki düşüş gerçekten sıra dışı. Uyumlu kadroları var. Saha içi düzeni oturmuş bir takım. Ama genç teknik adam,yanlışına düştü. Böyle bir takım üst üste 4 deplasman kaybediyorsa zaten gerçek ortaya çıkıyor.Çağdaş Atan, ilk on biriyle oynarken problemleri çözüyordu. Efe Can'ın eksikliğinde kayıplar başladı, son maçta Bakasetas cezalıydı. Form grafiğindeki iniş çıkışları, kulübeden gelenlerle çözemediler. Normal bir süreç bu.Çağdaş Atan'ın kurulu kadronun başına geldiğini söyleyenlerin ne yapılan transferlerden ne de değişen oyundan haberleri var. Çağdaş Hoca'nın deyimiyle 'pahalı bir oyun' oynuyorlar.Şampiyonluk baskısı zordur.Alanya bu gerçeği yaşıyor. Üst üste gelen sakatlık ve eksiklikler takımı etkiledi.Alanyaspor'da Çağdaş Atan genç ve idealist bir teknik direktör ancak öfkesi aklının önüne geçiyor.