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Başarının hem mimarı hem lideri !

Son dakika haberleri... Beşiktaş’ın son haftalarda yakaladığı büyük çıkışta teknik direktör 'nın payı paha biçilmez! SABAH Spor yazarları, Beşiktaş'ı ve Sergen Yalçın'ın yükselişini değerlendirdi.

MURAT ÖZBOSTAN MURAT ÖZBOSTAN
Giriş Tarihi: 30.12.2020 ABONE OL
Başarının hem mimarı hem lideri Sergen Yalçın!
SORU: Beşiktaş, müthiş bir çıkış yakaladı. Bu başarının mimarı Sergen Yalçın mı?

ALİ GÜLTİKEN: Beşiktaş'taki başarının hem mimarı hem lideri Sergen Yalçın'dır. Futbol, her ne kadar oyuncu yeteneği, sistem ve taktiğe dayalı olsa da günümüzde en önemli şey lidere güven duygusu. Camianın Sergen Hoca'ya olan sevgisi hem de teknik adamlığına olan inancı bu dönemde Beşiktaş'ın en büyük şansı oldu. Bu sezon gördük ki kriz çözebilme, baskı altında takım yönetebilme ve sahada doğru seçimler yapabilme gibi detayları da etkili gerçekleştiriyor. Sezon başında yaşanan büyük fırtınadan takımını ustalıkla çıkartıp camiayı da birleştirdi.

ÖMER ÜRÜNDÜL: Beşiktaş'ın kadrosuna özgün bir oyun düzeni var. Günümüz futbolunda orta sahanın fizik gücü, presi ve 90 dakikalık devamlılığı çok önemli. Beşiktaş'ın en büyük silahı burada. Atiba, Josef, Mensah, Dorukhan ve Necip, tam bu oyun düzenine uygun oyuncular. Beşiktaş oyundan düşmediği gibi rakiplerine oyunu kontrol altına alabilmeleri için çok az süre veriyor. Preste kazanılan toplar, hücumda avantaj oluyor, defans rahatlatıyor. Bir takım, iyi bir ivme yakaladıysa bunun ilk sıradaki etkeni de teknik adamdır.

BÜLENT TİMURLENK: Beşiktaş 1-2 yıldızın ayağından maç kazanan takım değilse, hocasının birden fazla oyun planı varsa, 25 oyuncundan maksimum verim alıyorsa, küsenlerin biletini kesiyorsa ve bu takıma Sergen Yalçın'ın takımı diyebiliyorsanız -ki ben diyorum- sorunun cevabı evet Sergen Yalçın başarının mimarıdır. İyi ve güzel futboldan önce pandemi döneminin tüm zorluklarının gölgesinde doğru stratejilerle 3 puanları cebine koyuyor Sergen Yalçın…

GÜRCAN BİLGİÇ: Beşiktaş'ın ilk 6 maçta 3 yenilgi, 1 beraberliği vardı. Yönetim ile Balotelli mücadelesi de verdi; "istedi-istemedi" diye. Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarını çok iyi yönetti, oyuncularını iyi motive etti ve kendi oyununu da buldu. Rıdvan ve Rossier'in ver-kaçlar ile rakip ceza alanına girdiğini görüyoruz artık. Takımının kalite problemini, tempo ve çok adamla atak yaparak gidermek istiyor. Yalçın, ekibinden de maksimum faydalanıyor. Kazansın, kazanmasın Beşiktaş her maçı kapasitesinin sınırlarını zorlayarak oynuyor.

LEVENT TÜZEMEN: Beşiktaş'ın çıkışında Sergen Yalçın'ın olduğu kadar dibe vurmuş oyuncuların yeniden ayağa kalkmak için ortaya koyduğu yüksek performansların da payı var. Teknik direktörün adaletli forma dağıtımı, futbolculara eşit mesafede bakışı Beşiktaş'ı zirveye taşıyor. Aboubakar, De Souza, Rosier, Ghezzal gibi dibe vurmuş oyuncular 'Biz ölmedik, ne kadar kaliteli olduğumuzu herkes görecek' şeklinde çalışıp, mücadele ediyorlar. Kırgınlıklar kaybolmuş, oynamayan oyuncu bile oynayana saygı duyuyor. Sonradan oyuna giren oyuncular da tüm gücüyle mücadele ediyor. Başarının sırrı sevgi, arkadaşlık ve adalet.



4 BÜYÜKLER SUMUDİCA'YI TAŞIYAMAZ!

SORU: Gaziantep vites yükseltti. Başarısının arkasındaki isim Sumudica, 4 büyük takımdan birinin başına geçse başarılı olur mu?

GÜRCAN BİLGİÇ: Sumudica hangi hedef takımı çalıştırsa 5. hafta, "böyle mi oynanır?" diye tartışılırdı. 8 kişiyle kapanıp, rakip kaleye 5 kez gidiyorlar. Bu yüzden en çok berabere kalan takım Gaziantep FK. Kendi sahasında kapanan takımı o tribünlere gelen seyirciye anlatamazlardı.

ALİ GÜLTİKEN: Sumudica'nın başarısının altını çiziyoruz. Ama büyük takımlarda yalnız saha başarısı yetmez. Özellikle saha dışı davranışları büyük camiaların kolay taşıyabileceği şeyler değil. Seçtiği oyun, büyük takım oyunu değil.

LEVENT TÜZEMEN: Rumen teknik direktörlerin hep başarılı olduğunu biliriz. Stefan Kovacs, Cruyff ile Ajax'ı üç yıl üst üste Avrupa'da şampiyon yaptı. Lucescu'nun başarıları ortada. Sumudica da aynı ekolden geliyor. 4 büyük takımda da çalışır ama özellikle üç büyüklerin medyası ile karşı karşıya gelebilir.

ÖMER ÜRÜNDÜL: Yeri geldikçe vurgularım; benim için en başarılı teknik direktör, malzemeye göre en basit oyun düzenini oturtandır. Bu yüzden Sumudica çok başarılı.

BÜLENT TİMURLENK: Büyük hocaların çoğu başarının sırrını yetenekli adamlardan çok takım olabilmek diye anlatırlar. Gaziantep, takım oldu mu? Evet.. Sumudica'nın takımı gibi duruyor mu? Kesinlikle…

ALANYA'NIN YAŞADIĞI DURUM SIRA DIŞI

SORU: Alanyaspor gerileme dönemine girdi. Takımın bu durumundaki sebep nedir?

ÖMER ÜRÜNDÜL: Alanya'daki düşüş gerçekten sıra dışı. Uyumlu kadroları var. Saha içi düzeni oturmuş bir takım. Ama genç teknik adam, "Oyunumu oynayayım, rakip beni düşünsün" yanlışına düştü. Böyle bir takım üst üste 4 deplasman kaybediyorsa zaten gerçek ortaya çıkıyor.

GÜRCAN BİLGİÇ: Çağdaş Atan, ilk on biriyle oynarken problemleri çözüyordu. Efe Can'ın eksikliğinde kayıplar başladı, son maçta Bakasetas cezalıydı. Form grafiğindeki iniş çıkışları, kulübeden gelenlerle çözemediler. Normal bir süreç bu.

BÜLENT TİMURLENK: Çağdaş Atan'ın kurulu kadronun başına geldiğini söyleyenlerin ne yapılan transferlerden ne de değişen oyundan haberleri var. Çağdaş Hoca'nın deyimiyle 'pahalı bir oyun' oynuyorlar. B planı bulmaya zorlandıkları dönemde as kadro yorgun düşünce mağlubiyetler arka arkaya geldi.

ALİ GÜLTİKEN: Şampiyonluk baskısı zordur. Hedef takım haline gelince, rakiplerin oyun stratejileri de değişiyor. Alanya bu gerçeği yaşıyor. Üst üste gelen sakatlık ve eksiklikler takımı etkiledi. Levent Tüzemen: Alanyaspor'da Çağdaş Atan genç ve idealist bir teknik direktör ancak öfkesi aklının önüne geçiyor. Bundan sonraki maçlarda eğer kendisini sahaya verirse, Aytemiz Alanyaspor da toparlanacaktır.

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Başarının hem mimarı hem lideri Sergen Yalçın!
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