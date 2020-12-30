Başarının hem mimarı hem lideri Sergen Yalçın!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş’ın son haftalarda yakaladığı büyük çıkışta teknik direktör Sergen Yalçın'nın payı paha biçilmez! SABAH Spor yazarları, Beşiktaş'ı ve Sergen Yalçın'ın yükselişini değerlendirdi.
SORU: Beşiktaş, müthiş bir çıkışyakaladı. Bu başarının mimarıSergen Yalçın mı?
ALİ GÜLTİKEN: Beşiktaş'taki başarınınhem mimarı hem lideri SergenYalçın'dır. Futbol, her ne kadaroyuncu yeteneği, sistem ve taktiğedayalı olsa da günümüzde en önemlişey lidere güven duygusu. CamianınSergen Hoca'ya olan sevgisi hem deteknik adamlığına olan inancı budönemde Beşiktaş'ın en büyük şansıoldu. Bu sezon gördük ki kriz çözebilme,baskı altında takım yönetebilmeve sahada doğru seçimler yapabilmegibi detayları da etkili gerçekleştiriyor.Sezon başında yaşanan büyükfırtınadan takımını ustalıkla çıkartıpcamiayı da birleştirdi.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Beşiktaş'ınkadrosuna özgün bir oyun düzenivar. Günümüz futbolunda orta sahanınfizik gücü, presi ve 90 dakikalıkdevamlılığı çok önemli. Beşiktaş'ınen büyük silahı burada.Atiba, Josef, Mensah, Dorukhan veNecip, tam bu oyun düzenine uygunoyuncular. Beşiktaş oyundandüşmediği gibi rakiplerine oyunukontrol altına alabilmeleri için çokaz süre veriyor. Preste kazanılantoplar, hücumda avantaj oluyor,defans rahatlatıyor. Bir takım, iyibir ivme yakaladıysa bunun ilk sıradakietkeni de teknik adamdır.
BÜLENT TİMURLENK: Beşiktaş1-2 yıldızın ayağından maç kazanantakım değilse, hocasınınbirden fazla oyun planı varsa, 25oyuncundan maksimum verim alıyorsa,küsenlerin biletini kesiyorsave bu takıma Sergen Yalçın'ın takımıdiyebiliyorsanız -ki ben diyorum-sorunun cevabı evet SergenYalçın başarının mimarıdır. İyi vegüzel futboldan önce pandemi döneminintüm zorluklarının gölgesindedoğru stratejilerle 3 puanlarıcebine koyuyor Sergen Yalçın…
GÜRCAN BİLGİÇ: Beşiktaş'ın ilk6 maçta 3 yenilgi, 1 beraberliği vardı.Yönetim ile Balotelli mücadelesi deverdi; "istedi-istemedi" diye. Başakşehirve Fenerbahçe maçlarını çok iyiyönetti, oyuncularını iyi motive ettive kendi oyununu da buldu. Rıdvanve Rossier'in ver-kaçlar ile rakip cezaalanına girdiğini görüyoruz artık.Takımının kalite problemini, tempove çok adamla atak yaparak gidermekistiyor. Yalçın, ekibinden demaksimum faydalanıyor. Kazansın,kazanmasın Beşiktaşher maçı kapasitesininsınırlarınızorlayarakoynuyor.
LEVENTTÜZEMEN:Beşiktaş'ın çıkışındaSergenYalçın'ın olduğukadar dibe vurmuşoyuncuların yenidenayağa kalkmak için ortaya koyduğuyüksek performansların da payıvar. Teknik direktörün adaletli formadağıtımı, futbolculara eşit mesafedebakışı Beşiktaş'ı zirveye taşıyor.Aboubakar, De Souza, Rosier,Ghezzal gibi dibe vurmuş oyuncular'Biz ölmedik, ne kadar kaliteliolduğumuzu herkes görecek'şeklinde çalışıp, mücadele ediyorlar.Kırgınlıklar kaybolmuş, oynamayanoyuncu bile oynayana saygıduyuyor. Sonradan oyuna girenoyuncular da tüm gücüyle mücadeleediyor. Başarının sırrı sevgi, arkadaşlıkve adalet.
4 BÜYÜKLER SUMUDİCA'YI TAŞIYAMAZ!
SORU: Gaziantep vites yükseltti. Başarısınınarkasındaki isim Sumudica, 4 büyük takımdanbirinin başına geçse başarılı olur mu?
GÜRCAN BİLGİÇ: Sumudica hangi hedef takımıçalıştırsa 5. hafta, "böyle mi oynanır?" diyetartışılırdı. 8 kişiyle kapanıp, rakip kaleye 5 kezgidiyorlar. Bu yüzden en çok berabere kalan takımGaziantep FK. Kendi sahasında kapanan takımıo tribünlere gelen seyirciye anlatamazlardı.
ALİ GÜLTİKEN: Sumudica'nın başarısınınaltını çiziyoruz. Ama büyük takımlardayalnız saha başarısı yetmez. Özelliklesaha dışı davranışları büyükcamiaların kolay taşıyabileceğişeyler değil. Seçtiği oyun, büyüktakım oyunu değil.
LEVENT TÜZEMEN: Rumenteknik direktörlerin hepbaşarılı olduğunu biliriz. StefanKovacs, Cruyff ile Ajax'ı üç yılüst üste Avrupa'da şampiyon yaptı.Lucescu'nun başarıları ortada. Sumudica da aynıekolden geliyor. 4 büyük takımda da çalışırama özellikle üç büyüklerin medyası ile karşıkarşıya gelebilir.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Yeri geldikçe vurgularım;benim için en başarılı teknikdirektör, malzemeye göre en basitoyun düzenini oturtandır. Bu yüzdenSumudica çok başarılı.
BÜLENT TİMURLENK: Büyükhocaların çoğu başarının sırrınıyetenekli adamlardan çok takımolabilmek diye anlatırlar. Gaziantep,takım oldu mu? Evet.. Sumudica'nıntakımı gibi duruyor mu? Kesinlikle…
ALANYA'NIN YAŞADIĞI DURUM SIRA DIŞI
SORU: Alanyaspor gerilemedönemine girdi. Takımın budurumundaki sebep nedir?
ÖMER ÜRÜNDÜL: Alanya'daki düşüş gerçekten sıra dışı. Uyumlu kadroları var. Saha içi düzeni oturmuş bir takım. Ama genç teknik adam, "Oyunumu oynayayım,rakip beni düşünsün" yanlışına düştü. Böyle bir takım üst üste 4 deplasman kaybediyorsa zaten gerçek ortaya çıkıyor.
GÜRCAN BİLGİÇ: Çağdaş Atan, ilk on biriyle oynarken problemleri çözüyordu. Efe Can'ın eksikliğinde kayıplar başladı, son maçta Bakasetas cezalıydı. Form grafiğindeki iniş çıkışları, kulübeden gelenlerle çözemediler. Normal bir süreç bu.
BÜLENT TİMURLENK: Çağdaş Atan'ın kurulu kadronun başına geldiğini söyleyenlerin ne yapılan transferlerden ne de değişen oyundan haberleri var. Çağdaş Hoca'nın deyimiyle 'pahalı bir oyun' oynuyorlar. B planı bulmayazorlandıkları dönemde askadro yorgun düşünce mağlubiyetlerarka arkaya geldi.
ALİ GÜLTİKEN: Şampiyonluk baskısı zordur. Hedef takım halinegelince, rakiplerin oyun stratejileride değişiyor. Alanya bu gerçeği yaşıyor. Üst üste gelen sakatlık ve eksiklikler takımı etkiledi. Levent Tüzemen: Alanyaspor'da Çağdaş Atan genç ve idealist bir teknik direktör ancak öfkesi aklının önüne geçiyor. Bundan sonrakimaçlarda eğer kendisini sahayaverirse, Aytemiz Alanyasporda toparlanacaktır.