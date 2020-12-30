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'den yerli atağı! Milli golcüye teklif yapılacak

'e 18 yaparak başlayan , her ne kadar zirve yarışının içinde olsa da oynadığı futbolla taraftarlarını mutlu etmedi. Beklenen form grafiğinin altında olan sarı-lacivertliler, mutlak şampiyonluk parolasıyla çıktıkları yolda mutlu sona ulaşmak için devre arasında da kadroya takviye yapacak. Özellikle forvet bölgesi için çalışmalarını sürdüren Kanarya, yabancı bir golcünün yanı sıra yerli alternatiflere de yöneldi. Fenerbahçe'nin listesinde 04 forması giyen var. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.12.2020 18:45 Son Güncelleme: 30.12.2020 18:47 ABONE OL
Fenerbahçe'den yerli atağı! Milli golcüye teklif yapılacak

'in geride kalan diliminde 26 puan toplayarak 5. sırada yer alan , zirvedeki ezeli rakibi 'ın 3 puan gerisinde olmasına rağmen eleştiriliyor. Yapılan 18 ve deneyimli teknik adam Erol Bulut, özellikle 'de alınan üst üste mağlubiyetlerin ardından tartışılıyor. Sezon sonunda şampiyonluk hedefleyen Kanarya, devre arasında da durmayacak. Samatta ve Cisse'den beklediği verimi alamayan Fenerbahçe, 04 forması giyen 'yu yerli takviyesi olarak kadroya katmak istiyor.

Fenerbahçe'den yerli atağı! Milli golcüye teklif yapılacak

, ocak ayı dönemi için kolları şimdiden sıvadı.

Fenerbahçe'den yerli atağı! Milli golcüye teklif yapılacak

Sarı-lacivertliler, kariyerini 'de sürdüren 'yu kiralamak için harekete geçti.

Fenerbahçe'den yerli atağı! Milli golcüye teklif yapılacak

, 20 yaşındaki forvet oyuncusunu satın alma opsiyonlu kiralamayı planlıyor. Görüşmeleri Emre Belözoğlu bizzat yürütüyor.

Fenerbahçe'den yerli atağı! Milli golcüye teklif yapılacak

'nun satın alma bedeli 2 milyon euro olarak belirlendi.

Fenerbahçe'den yerli atağı! Milli golcüye teklif yapılacak

Sağ kanatta da görev yapabilen 20 yaşındaki futbolcu, Bundesliga'da 3 sezonda 42 maçta forma giydi, 5 gol ve 3 asist kaydetti.

Fenerbahçe'den yerli atağı! Milli golcüye teklif yapılacak

, Avrupa şampiyonası elemelerindeki Andorra ve uluslar Ligi'ndeki 'da maçlarına ilk 11'de başladı. (NTVSPOR)

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Fenerbahçe'den yerli atağı! Milli golcüye teklif yapılacak
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