Fenerbahçe'den yerli atağı! Milli golcüye teklif yapılacak

Süper Lig'in geride kalan diliminde 26 puan toplayarak 5. sırada yer alan Fenerbahçe, zirvedeki ezeli rakibi Galatasaray'ın 3 puan gerisinde olmasına rağmen eleştiriliyor. Yapılan 18 transfer ve deneyimli teknik adam Erol Bulut, özellikle Kadıköy'de alınan üst üste mağlubiyetlerin ardından tartışılıyor. Sezon sonunda şampiyonluk hedefleyen Kanarya, devre arasında da durmayacak. Samatta ve Cisse'den beklediği verimi alamayan Fenerbahçe, Schalke 04 forması giyen Ahmed Kutucu'yu yerli takviyesi olarak kadroya katmak istiyor.
Fenerbahçe, 20 yaşındaki forvet oyuncusunu satın alma opsiyonlu kiralamayı planlıyor. Görüşmeleri Emre Belözoğlu bizzat yürütüyor.
Sağ kanatta da görev yapabilen 20 yaşındaki futbolcu, Bundesliga'da 3 sezonda 42 maçta forma giydi, 5 gol ve 3 asist kaydetti.
Ahmed Kutucu, Avrupa futbol şampiyonası elemelerindeki Andorra ve UEFA uluslar Ligi'ndeki Macaristan'da maçlarına ilk 11'de başladı. (NTVSPOR)