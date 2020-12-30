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Fransızlar’ın Edgar aşkı!

Son dakika transfer haberleri... Karagümrük karşılaşmasına temsilcilerini gönderecek olan Fransa Ligue 1 ekiplerinde ’in 2 milyon Euro’luk bonservis bedeli teklifini de yükseltmesi bekleniyor. İşte transferin detayları...

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 30.12.2020 ABONE OL
Fransızlar’ın Edgar aşkı!

Trabzonspor'un başarılı defans oyuncusu Edgar Ie, Saint Etienne'in sıkı markajı altında. 26 yaşındaki stoperi Sivasspor maçında canlı izleyen Fransız kulübünün yetkilileri, Fatih Karagümrük karşılaşmasında da tribünde olacak. Daha önce oyuncu için bordo-mavililere 2 milyon Euro bonservis bedeli teklif eden Saint Etienne'in daha yüksek bir rakam önermeye hazırlandığı belirtildi. Edgar'ı satma düşüncesi olmayan Trabzonspor yönetimi ise teklifi ancak astronomik olması halinde değerlendirmeye almayı düşünüyor. Bu arada Ligue 1 ekibinin, Edgar Ie'nin yanı sıra Trabzonspor'un genç futbolcusu Safa Kınalı ile de ilgilendiği ve 21 yaşındaki hücum oyuncusunun gelişimini yakından takip ettiği belirtildi.

PEREİRA'DAN AYRILIK AÇIKLAMASI

TRABZONSPOR'UN kaptanı Joao Pereira, hakkında çıkan "Takımdan ayrılmayı düşünüyor" haberlerini yalanladı. Sosyal medyadan eşi ve oğluyla birlikte fotoğrafını paylaşan 36 yaşındaki sağ bek, "Son günlerde eşimle birlikte verdiğimiz tek karar Gabriel'e bir kardeş vermek istememizdi" notunu düştü.

ABDÜLKADİR ÖMÜR İDMANDA

TRABZONSPOR, pazar günü oynanacak Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı. Koronavirüs tedavisi tamamlanan Abdülkadir Ömür üst üste yapılan iki testin negatif çıkmasının ardından takımla çalıştı. Ekuban, düz koşu yaparken belinde ağrıları bulunan Vitor Hugo, salonda çalıştı. Djaniny ise idmanda yer almadı.

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Fransızlar’ın Edgar aşkı!
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