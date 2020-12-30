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'de Tottenham-Fulham maçına Kovid-19 engeli

Son dakika haberi... İngiltere 'de koronavirüs vakaları nedeniyle maçlar ertelenmeye devam ediyor. Bugün oynanması planlanan Tottenham-Fulham karşılaşması, konuk ekipte görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi. Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre, müsabaka tedbir amaçlı olarak ertelendi.

AA
Giriş Tarihi: 30.12.2020 18:55 Son Güncelleme: 30.12.2020 18:56 ABONE OL
Premier Lig'de Tottenham-Fulham maçına Kovid-19 engeli

Premier Lig'den yapılan açıklamada, Fulham Kulübündeki Kovid-19 vakalarında artış yaşandığı ve bugün birkaç futbolcunun daha semptom gösterdiği belirtildi.

Ligin 16. haftasında bu akşam oynanması planlanan Tottenham-Fulham mücadelesinin tedbir amaçlı ertelendiği duyuruldu.

Kararın açıklanmasından bir süre önce Instagram hesabından paylaşım yapan Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho ise, "Saat 6'da maçımız var ama oynayıp oynamayacağımızı hala bilmiyoruz. Dünyanın en iyi ligi." diyerek tepkisini dile getirdi.

Ligde geçen pazartesi günkü Everton-Manchester City karşılaşması da koronavirüs vakaları sebebiyle oynanamamıştı.

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Premier Lig'de Tottenham-Fulham maçına Kovid-19 engeli
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