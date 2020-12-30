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'de zirve kızıştı! 90.dakikada gelen golle 3 puanı aldı!

'de zirve mücadelesi ve heyecanı devam ediyor. Zirve yarışında bu sezon birkaç takım başa baş bir mücadele veriyor. Premier Lig'in 15. haftasında , evinde 'u ağırladı. Zorlu maçı 90.dakikada gelen tek golle Manchester United kazandı. İşte maçın detayları...

Giriş Tarihi: 30.12.2020 11:06 Son Güncelleme: 30.12.2020 11:26 ABONE OL
Premier Lig'de zirve kızıştı! Manchester United 90.dakikada gelen golle 3 puanı aldı!

Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Manchester United, ligin 15. haftasında Old Trafford'da Wolverhampton'ı ağırladı.M.United zorlu maçtan 1-0'lık skorla galibiyet almayı başardı. Oynanan zorlu maçta atılan tek gol 90. dakikada geldi. Portekizli yıldız Bruno Fernandes'in asistini İngiliz genç golcü Marcus Rashford gole çevirdi.

MANCHESTER UNİTED 2. SIRAYA YÜKSELDİ

Alınan 3 puan sonrası Manchester United, puanını 30'a çıkarark ve 2. sırada kendine yer buldu. Wolverhampton ise 21 puanla 12. sırada yer aldı.

Manchester United, gelecek hafta evinde Aston Villa'yı ağırlayacak. Wolverhampton ise Brighton'a konuk olacak.

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Premier Lig'de zirve kızıştı! Manchester United 90.dakikada gelen golle 3 puanı aldı!
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