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Ronaldo: En büyük hayalim 'nı kazanmak

Messi ile birlikte dünyanın en iyi 2 oyuncusundan biri olarak gösterilen , İngiliz basınına açıklamalarda bulundu. Kendisini iyi hissettiğini ve uzun yıllar oynamaya devam etmek istediğini ifade eden Portekizli, en büyük hayalinin ise 'nı kazanmak olduğunu söyledi. Kariyerinde onlarca ödül ve kupa bulunan Ronaldo'nun tek eksiği ise Dünya Kupası olarak göze çarpıyor. İşte Ronaldo'nun açıklamalarından öne çıkanlar...

Giriş Tarihi: 31.12.2020 00:15 Son Güncelleme: 31.12.2020 00:19 ABONE OL
Ronaldo: En büyük hayalim Dünya Kupası'nı kazanmak

'un yıldız futbolcusu Ronaldo, BBC'ye konuştu. 5 kez Ballon d'Or kazanan, bu yıl Serie A'nın en golcü ismi olan Portekizli, 35 yaşında olmasına rağmen formunu korumaya devam ediyor. Kariyerinde birçok başarıya imza atan deneyimli golcü, uzun yıllar daha oynamak istediğini ve kazanmayı hayal ettiğini ifade etti.

Ronaldo: En büyük hayalim Dünya Kupası'nı kazanmak

"Yaşın bir önemi yok" diyen Portekizli, "Önemli olan zihindir. Ronaldo'nun iyi olup olmaması önemli değil, yarın ne olacağını bilemezsiniz. Ben şimdiyi, şu anı yaşıyorum" şeklinde konuştu.

Ronaldo: En büyük hayalim Dünya Kupası'nı kazanmak

35 yaşındaki yıldız, "Şu an benim için iyi. Kendimi iyi hissediyorum. Hayatımın iyi bir dönemindeyim. Umarım uzun uzun yıllar oynarım ama asla ne olacağını bilemezsin." ifadelerini kullandı.

Ronaldo: En büyük hayalim Dünya Kupası'nı kazanmak

Gelecekte neler olabileceğini bilmediğini belirten Ronaldo, şöyle konuştu: "Bu , yarın ne olacak bilemeyiz. Ben gençlerle konuştuğumda onlara her zaman, 'Anın tadını çıkarın' diyorum çünkü, gelecekte ne olacağını bilmiyoruz."

Ronaldo: En büyük hayalim Dünya Kupası'nı kazanmak

Statlarda seyirci olmaması hakkında da açıklamalarda bulunan tecrübeli yıldız, "Stadyumlarda taraftarlar olmadan oynamayı sevmiyorum. Salgın, insanları çılgına çevirdi. Umarım yakında statlar açılır. Normal bir hayat yaşamaya çalışmalıyız ancak kurallara da saygı göstermeliyiz" dedi.

Ronaldo: En büyük hayalim Dünya Kupası'nı kazanmak

Ronaldo kariyeri boyuncu birçok başarıya imza attı. ile Şampiyonlar Ligi ve İspanya Ligi şampiyonluğu yaşayan yıldız oyuncu, 'da 'la 'de ile hem kupalara hem de bireysel ödüllere uzandı. 5 Ballon d'Or kazanan Ronaldo, Portekiz 'yla da Avrupa Şampiyonu zaferine ulaştı. 35 yaşındaki golcünün kariyerindeki en büyük eksik parça, olarak göze çarpıyor.

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Ronaldo: En büyük hayalim Dünya Kupası'nı kazanmak
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