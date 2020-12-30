Ronaldo: En büyük hayalim Dünya Kupası'nı kazanmak

Juventus'un yıldız futbolcusu Ronaldo, BBC'ye konuştu. 5 kez Ballon d'Or kazanan, bu yıl Serie A'nın en golcü ismi olan Portekizli, 35 yaşında olmasına rağmen formunu korumaya devam ediyor. Kariyerinde birçok başarıya imza atan deneyimli golcü, uzun yıllar daha futbol oynamak istediğini ve Dünya Kupası kazanmayı hayal ettiğini ifade etti.
"Yaşın bir önemi yok" diyen Portekizli, "Önemli olan zihindir. Ronaldo'nun iyi olup olmaması önemli değil, yarın ne olacağını bilemezsiniz. Ben şimdiyi, şu anı yaşıyorum" şeklinde konuştu.
35 yaşındaki yıldız, "Şu an benim için iyi. Kendimi iyi hissediyorum. Hayatımın iyi bir dönemindeyim. Umarım uzun uzun yıllar futbol oynarım ama asla ne olacağını bilemezsin." ifadelerini kullandı.
Gelecekte neler olabileceğini bilmediğini belirten Ronaldo, şöyle konuştu: "Bu futbol, yarın ne olacak bilemeyiz. Ben gençlerle konuştuğumda onlara her zaman, 'Anın tadını çıkarın' diyorum çünkü, gelecekte ne olacağını bilmiyoruz."
Statlarda seyirci olmaması hakkında da açıklamalarda bulunan tecrübeli yıldız, "Stadyumlarda taraftarlar olmadan oynamayı sevmiyorum. Salgın, insanları çılgına çevirdi. Umarım yakında statlar açılır. Normal bir hayat yaşamaya çalışmalıyız ancak kurallara da saygı göstermeliyiz" dedi.
Ronaldo kariyeri boyuncu birçok başarıya imza attı. Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi ve İspanya Ligi şampiyonluğu yaşayan yıldız oyuncu, İtalya'da Juventus'la İngiltere'de Manchester United ile hem kupalara hem de bireysel ödüllere uzandı. 5 Ballon d'Or kazanan Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'yla da Avrupa Şampiyonu zaferine ulaştı. 35 yaşındaki golcünün kariyerindeki en büyük eksik parça, Dünya Kupası olarak göze çarpıyor.