Ronaldo: En büyük hayalim Dünya Kupası'nı kazanmak

Ronaldo kariyeri boyuncu birçok başarıya imza attı. Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi ve İspanya Ligi şampiyonluğu yaşayan yıldız oyuncu, İtalya'da Juventus'la İngiltere'de Manchester United ile hem kupalara hem de bireysel ödüllere uzandı. 5 Ballon d'Or kazanan Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'yla da Avrupa Şampiyonu zaferine ulaştı. 35 yaşındaki golcünün kariyerindeki en büyük eksik parça, Dünya Kupası olarak göze çarpıyor.