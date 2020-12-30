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haberi: transferde bombayı patlatıyor! Hırvat golcü ile görüşmeler başladı...

'tan transfer haberleri... Sezona kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde aldığı üst üste galibiyetlerle Süper Lig’de ikinci sıraya yerleşti. Son olarak hafta sonunda Sivasspor’u 3-0 mağlup eden siyah beyazlı ekibin teknik direktörü Sergen Yalçın, karşılaşma sonrası ara transfer dönemi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yalçın, ara transfer döneminde 1-2 oyuncuyu kadrolarına katmayı düşündüklerini belirtti. Bugün ise Beşiktaş ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Siyah beyazlı ekip dünyaca ünlü bir forvet oyuncusu ile görüşmelere başladı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 30.12.2020 09:18 Son Güncelleme: 30.12.2020 09:18 ABONE OL
Son dakika haberi: Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! Hırvat golcü ile görüşmeler başladı...

Süper Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle ikinci sıraya yükselen Beşiktaş'ta ara transfer dönemi çalışmaları devam ediyor. Özellikle gol yollarındaki etkinliği arttırmak isteyen siyah beyazlı ekip dünyaca ünlü forvet oyuncusu ile görüşmelere başladı. Yıldız isimle yapılan görüşmede ise sözleşme şartları oldukça dikkat çekti. İşte ara transfer döneminde bombayı patlatmak isteyen Beşiktaş'ın görüştüğü o isim…

BEŞİKTAŞ DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZLA GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta, taraftarı oldukça heyecanlandıracak bir transfer görüşmesi yaşanıyor.

BEŞİKTAŞ'TA MANDZUKİC SESLERİ

Ara transfer dönemi çalışmalarına son sürat devam eden siyah beyazlılardan flaş bir transfer hamlesi geldi. Siyah beyazlı ekip, dünyaca ünlü forvet Mario Mandžukić ile görüşmelere başladı. Beşiktaş yönetiminin performansa dayalı bir transfer teklifi sunması ise taraftarı heyecanlandırdı.

Aspor Sercan Dikme'nin haberine göre, Beşiktaş yönetimi, Mandžukić'e garanti ücretinin az performans primlerinin yüksek olacağı bir kontrat teklif edecek.

STOPER İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

TRT Spor'un aktardığı özel habere göre Beşiktaş devre arası transfer döneminde Sevilla'da oynayan Joris Gnagnon'u transfer etmek için çalışmalara başladı. Savunma bölgesinde forma giyen Gnagnon'un yanı sıra Beşiktaş'ın hücum bölgesine de takviye yapması bekleniyor.

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Son dakika haberi: Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! Hırvat golcü ile görüşmeler başladı...
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