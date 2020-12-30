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Son dakika haberi: 'dan ayrılan 'ı kadrosuna kattı!

Son dakika haberleri...'de 27 puanla zirve yarışında yoluna devam eden , geçtiğimiz günlerde ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran 'ı kadrosuna kattı. Orta sahada görev yapan Hasan Hüseyin Acar, Süper Lig'in ilk yarısında Kayserispor ile 11 maça çıktı ve 2 asiste imza attı.

Giriş Tarihi: 30.12.2020 16:59 Son Güncelleme: 30.12.2020 17:04 ABONE OL
Son dakika haberi: Alanyaspor Kayserispor'dan ayrılan Hasan Hüseyin Acar'ı kadrosuna kattı!

Son dakika transfer haberleri...Süper Lig'de 27 puanla zirve yarışında yoluna devam eden Alanyaspor, geçtiğimiz günlerde Kayserispor ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Hasan Hüseyin Acar'ı kadrosuna kattı. Orta sahada görev yapan Hasan Hüseyin Acar, Süper Lig'in ilk yarısında Kayserispor ile 11 maça çıktı ve 2 asiste imza attı.

Eskişehirspor, Tokatspor, Göztepe gibi takımlarda da forma giyen Hasan Hüseyin Acar, kariyeri boyunca 144 maçta 25 gol 17 asiste imza attı.

İŞTE ALANYASPOR'DAN YAPILAN AÇIKLAMA
Kulübümüz, orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Başkanımız Hasan Çavuşoğlu, "Devre arasına girerken ilk transferimizi gerçekleştiriyoruz. Geçen sezon Kayserisspor'da başarılı bir sezon geçirmişti. Bundan sonra 3,5 yıl bizimle devam edecek. Birçok talibi olmasına rağmen bizi tercih ettiği için teşekkür ediyorum" dedi.

Hasan Hüseyin Acar ise, "Alanyaspor gibi bir kulübe her zaman transfer olamazsınız. Kendimi gösterebileceğim bir kulüp olduğunu düşünüyorum. Burada oynama fırsatı veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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Son dakika haberi: Alanyaspor Kayserispor'dan ayrılan Hasan Hüseyin Acar'ı kadrosuna kattı!
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