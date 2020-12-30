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haberi: Başkanı 'nin virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı! İşte resmi açıklama...

Az önce gelen haberine göre Başkanı 'nin virüs test sonucunun pozitif çıktığı ifade edildi. Ahmet Nur Çebi daha önce de corona virüse yakalanmıştı. Gündüz saatlerinde bir açıklama yayınlayan Beşiktaş, Ahmet Nur Çebi'nin test sonucunun henüz belli olmadığını açıklamıştı. Başkan Çebi'nin sağlık durumunun iyi olduğu tedavi sürecine başlandığı bildirildi. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 30.12.2020 16:04 Son Güncelleme: 30.12.2020 16:09 ABONE OL
Son dakika haberi: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin corona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı! İşte resmi açıklama...

Az önce gelen son dakika haberine göre Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin corona virüs test sonucunun pozitif çıktığı ifade edildi. Ahmet Nur Çebi daha önce de corona virüse yakalanmıştı. Gündüz saatlerinde bir açıklama yayınlayan Beşiktaş, Ahmet Nur Çebi'nin test sonucunun henüz belli olmadığını açıklamıştı. Başkan Çebi'nin sağlık durumunun iyi olduğu tedavi sürecine başlandığı bildirildi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERİ: BEŞİKTAŞ'TAN AHMET NUR ÇEBİ AÇIKLAMASI!

Daha önce Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle tedavi gören ve sağlığına kavuşan Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye bu sabah rutin kontroller gereği hastanede Covid-19 PCR testi yapılmış, test sonucunda pozitif bulguya rastlanmıştır.

Takip, izolasyon ve tedavi sürecine derhal başlanan Başkanımızın sağlığı gayet iyi durumdadır.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

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Son dakika haberi: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin corona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı! İşte resmi açıklama...
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