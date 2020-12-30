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Son dakika haberi: transferlere doymuyor! Borini, Bertolacci ve Emre Çolak'tan sonra...

Bu sezonun en dikkat çeken takımları arasında yer alan , transfer çalışmalarını sürdürüyor. Son dakika haberine göre 'nın başkanı olduğu takım, Emre Çolak, Bertolacci ve Borini'nin ardından ara transfer döneminde şimdi de Norveçli sağ bekin peşine düştü. isimli oyuncuyu izleyen yönetim yakında transfer teklifi yapacak.

Giriş Tarihi: 30.12.2020 13:49 Son Güncelleme: 30.12.2020 13:54 ABONE OL
Son dakika haberi: Fatih Karagümrük transferlere doymuyor! Borini, Bertolacci ve Emre Çolak'tan sonra...

Özellikle sene başından beri isabetli transferler yapan Fatih Karagümrük, hamlelerine devam ediyor. Sezon başında Lucas Biglia, Jimmy Durmaz, Badou Ndiaye, Mevlüt Erdinç gibi isimleri kadrosuna katan Karagümrük, devre arasında da Bertolacci, Borini ve Emre Çolak'ı transfer etti. Karagümrük'ün şimdiki hedefi de Norveçli sağ bek...

Devre arası transferlerine ilk yarı bitmeden başlayan Fatih Karagümrük, sağ bekini Norveç'te buldu. Borini, Emre Çolak ve Bertolacci'ye imza attıran kırmızı-siyahlılar, bu kez Rosenborg'un 28 yaşındaki savunmacısı Vegar Eggen Hedenstad'ı da istiyor.

Sözleşmesi sona eren tecrübeli oyuncuyla imzaların kısa sürede atılacağı iddia edildi. Norveç medyasına göre kısa süre içerisinde imza atılabilir.

Daha önce Freiburg, St. Pauli, Braunschweig ve Stabaek gibi takımlarda forma giyen Eggen Hedenstad, 3.5 yıldır görev yaptığı Rosenborg'da 148 maçta 6 gol ve 33 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. (Sporx)

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Son dakika haberi: Fatih Karagümrük transferlere doymuyor! Borini, Bertolacci ve Emre Çolak'tan sonra...
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