Son dakika haberi: Fenerbahçe için sevindiren gelişme! Mesut Özil için temaslar başlayabilir!

Ara transfer dönemine haftalar kala takımlar yeni transferler için çalışmalarına hızla devam ediyor. Fenerbahçe taraftarlarının hayallerini süsleyen Mesut Özil ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Mesut Özil'i kadro dışı bırakan Arsenal, sezon sonuna kadar Mesut Özil'i kiralayacak olan takıma iyi bir rakam vermeye hazır. Mesut Özil konusunda daha fazla problem yaşamamak adına yolları ayırmaya kararlı olan Arsenal de kolları sıvadı.

HAFTALIK 3.4 MİLYON TL!

Fanatik'in bir haberine göre, İngiliz basınında yer alan haberlerde, Kırmızı-Beyazlılar, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mesut Özil'i bu süreçte kiralık göndermek istiyor. Ancak 32 yaşındaki futbolcunun haftalık 350 bin Pound'luk (3.4 milyon TL) maaşının, Mesut'la ilgilenen kulüplere fazla geleceğinin farkındalar. Çıkan haberlere göre Arsenal bunu bildiği için başarılı futbolcuyu kadrosuna katmayı düşünen takımlara, maaşının büyük bir bölümünü karşılamaya hazır olduğu mesajını gönderdi.

ÖNCELİK JUVENTUS'TA

İngiliz medyasına göre Mesut Özil'in bundan sonraki adresi için iki büyük ihtimal var: Juventus ve Fenerbahçe... Türk asıllı Alman futbolcunun, Cristiano Ronaldo faktörü nedeniyle önceliğinin İtalyan devi olduğu öne sürüldü. Ancak Juventus'un, Arsenal'ın çağrısına nasıl bir yanıt vereceği belirsiz.

FENERBAHÇE MESUT ÖZİL İÇİN HAREKETE GEÇEBİLİR

Fenerbahçe ise Mesut'un bir gün formasını giymek istediğini açıkça ifade ettiği kulüp konumunda. Sarı-Lacivertliler, Arsenal'ın yıldız futbolcunun maaşını karşılayacağı miktara göre bu transfer için harekete geçebilir.

'CR7 İLE YENİDEN OYNAMAYI İSTERİM'

Mesut Özil, futbol hayatını noktalamadan önce Real Madrid'den takım arkadaşı olan Cristiano Ronaldo ile bir kez daha birlikte oynamayı çok istiyor. Yıldız futbolcu, 2018'de yaptığı bir açıklamada, "Onunla oynamaktan büyük keyif alıyordum. Saha içinde çok daha iyi bir futbolcu olmamı sağlıyordu. Ben de ona birçok asist yaptım. Ona maç içinde sadece 2 pas versem bile 90 dakikayı 2 asistle tamamlamama yetiyordu!" ifadelerini kullanmıştı.