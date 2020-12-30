Son dakika haberi: Sörloth'un menajerinden Galatasaray için yeni teklif! 2024 yılına kadar sözleşmesi vardı...

Geçen sezon müthiç bir performans ortaya koyan Sörloth ve menajeriyle ilgili son dakika gelişmesini A Spor duyurdu. Trabzonspor, Sörloth'un boşluğunu Afobe ve Djaniny ile dolduramadı. Öte yandan golcü oyuncunun menajerinin İstanbul'a gelmesi sürpriz olarak nitelendirildi. Geçen sezon 49 maçta 33 gol atan futbolcunun adı transfer dedikodularına karıştı. Gerçek ise kısa süre sonra ortaya çıktı.
Almanya'da mutlu olmayan yıldız futbolcu için 'geri dönüyor' iddiaları ortaya atıldı ancak menajer Mike Kjolo'nun, elindeki diğer oyuncularla ilgili Süper Lig takımlarıyla masaya oturduğu öğrenildi.
SON DAKİKA... MENAJER HAKON EVJEN'İ ÖNERDİ!
Norveçli menajerin, İstanbul'dan ayrılmadan önce Galatasaraylı yöneticiler ile bir araya geldiği ve AZ Alkmaar'da oynayan ön libero Hakon Evjen'i teklif ettiği ifade edildi. Ancak Evjen'in şu aşamada sıcak bakılmadığı da gelen haberler arasında...
BEKLEME KARARI ALINDI
Galatasaraylı yöneticilerin, 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunması nedeniyle Hakon Evjen'i beklemeye aldığı kaydedildi.
Kariyerine Mjølner'de başlayan Hakon Evjen, daha sonra Bodø/Glimt altyapısına transfer oldu. Burada gösterdiği performansla A takıma yükselen 20 yaşındaki orta saha, 1 Ocak 2020 tarihinde AZ Alkmaar'a transfer oldu.
AZ Alkmaar'da 13 resmi müsabakada görev alan Norveçli oyuncu, henüz gol ya da asist katkısı sağlayamadı.
Hakon Evjen ayrıca AZ Alkmaar U21 takımında ise 9 müsabakaya 1 gol 2 asist sığdırmayı başardı.