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Son dakika haberi... Karagümrük'ten 2 futbolcuyu istedi

'de zirvenin yeni sahibi olan , devre arası dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. Yaz transfer döneminde istediği takviyeleri yapamayan sarı-kırmızılı takım, ocak ayı için kolları sıvadı. 'in raporları doğrultusunda harekete geçen yönetim, 'te gösterdiği performansla dikkat çeken 2 futbolcu için nabız yoklamaya başladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.12.2020 19:28 Son Güncelleme: 30.12.2020 19:29 ABONE OL
Son dakika transfer haberi... Fatih Terim Karagümrük'ten 2 futbolcuyu istedi

Ara dönemi çalışmalarına hız veren , 'den 2 bomba birden patlatmaya hazırlanıyor.

Son dakika transfer haberi... Fatih Terim Karagümrük'ten 2 futbolcuyu istedi

Sarı kırmızılı kurmaylar, takımdaki eksik bölgeleri belirleyen teknik direktör 'in raporuna göre operasyonu yürütüyor.

Son dakika transfer haberi... Fatih Terim Karagümrük'ten 2 futbolcuyu istedi

2020'yi lider kapatan , yapacağı hamlelerle sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyecek kadroyu kurmanın planlarını yapıyor.

Son dakika transfer haberi... Fatih Terim Karagümrük'ten 2 futbolcuyu istedi

Buna göre düğmeye basan Aslan, 'in flaş ekibi 'ün iki yıldızını gözüne kestirdi.

Son dakika transfer haberi... Fatih Terim Karagümrük'ten 2 futbolcuyu istedi

BIGLIA VE NDAO BOMBASI!
Spor'un haberine göre, , sezonun ilk yarısına performanslarıyla damga vuran Karagümrük'ün iki yıldızı Biglia ve Ndao için devreye girdi.

Son dakika transfer haberi... Fatih Terim Karagümrük'ten 2 futbolcuyu istedi

İki futbolcunun durumunu soran sarı kırmızılı kurmayların, ekibine henüz resmi teklifini iletmediği belirtildi.

Son dakika transfer haberi... Fatih Terim Karagümrük'ten 2 futbolcuyu istedi

Bu sezon 'de Karagümrük orta sahasının en önemli ismi konumunda bulunan Lucas Biglia, 13 maçta forma giydi. Arjantinli yıldız, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Son dakika transfer haberi... Fatih Terim Karagümrük'ten 2 futbolcuyu istedi

Alassane Ndao ise ekibinin hücum organizasyonlarında büyük pay sahibi oldu. Hızı ve skora olan etkisiyle dikkat çeken Senegalli kanat oyuncusu, 14 maçta 4 gol ve 3 asist kaydetti.

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Son dakika transfer haberi... Fatih Terim Karagümrük'ten 2 futbolcuyu istedi
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