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’ın aşkı

, için bir kez daha nabız yoklayacak. Siyah-beyazlılar, sezonun ilk yarısını kulüpsüz geçiren 34 yaşındaki santrfora 1.5 milyon Euro artı bonuslar içeren bir teklif yapacak

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 31.12.2020 ABONE OL
Beşiktaş’ın aşkı Mario Mandzukic
Devre arası transferinde kadrosuna bir santrfor katmak isteyen Beşiktaş, eski defterleri yeniden açtı. Siyah-beyazlılar, sezon başında da istediği ancak anlaşma sağlayamadığı Mario Mandzukic ile tekrar görüşmelere başladı. Son olarak Katar'ın Al-Duhail takımında forma giyen ve temmuz ayından bu yana boşta olan 34 yaşındaki futbolcuya performansa dayalı sözleşme önermeyi planlayan Kartal, bu kez işi bitirmek istiyor. Transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları'nın temaslarını sıklaştırdığı kaydedildi. Hırvat oyuncuya Beşiktaş'ın 1.5 milyon Euro maaş + bonuslar üzerinden bir sözleşme götüreceği kaydedildi. Yaz döneminde 3 milyon Euro net maaşın yanı sıra imza parası ve bonuslar da isteyen dünyaca ünlü yıldızın bu kez taleplerini düşürmesi bekleniyor.



34 yaşındaki oyuncu, Hırvat Milli Takımı ile 86 maça çıkarken 33 kez rakip ağları sarstı.

LJAJİC'İN MENAJERİ GÖRÜŞME ODASINDA
Beşiktaş'ın ocak ayında göndermek istediği Adem Ljajic'in menajeri kulübe davet edildi. Ljajic'ten yönetim bonservis elde etmek isterken, 29 yaşındaki futbolcuyla İtalya Serie A ekibi Genoa yakından ilgileniyor. Yönetim, Ljajic'in menajeriyle yapacağı görüşmede kendisine kulüp bulmasını ve bonservis beklentisini iletecek. Daha önce Suudi Arabistan, Rusya ve Japonya'dan aldığı teklifleri geri çeviren Boşnak asıllı oyuncunun bu kez zorluk çıkarması halinde, ocak ayında adı listeye yazılmayacak ve lisansı askıya alınacak.

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Beşiktaş’ın aşkı Mario Mandzukic
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