Beşiktaş’ın aşkı Mario Mandzukic

Devre arası transferinde kadrosuna bir santrfor katmak isteyen Beşiktaş, eski defterleri yeniden açtı. Siyah-beyazlılar, sezon başında da istediği ancak anlaşma sağlayamadığı Mario Mandzukic ile tekrar görüşmelere başladı.34 yaşındaki futbolcuya performansa dayalı sözleşme önermeyi planlayan Kartal, bu kez işi bitirmek istiyor. Transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları'nın temaslarını sıklaştırdığı kaydedildi.Yaz döneminde 3 milyon Euro net maaşın yanı sıra imza parası ve bonuslar da isteyen dünyaca ünlü yıldızın bu kez taleplerini düşürmesi bekleniyor.34 yaşındaki oyuncu, Hırvat Milli Takımı ile 86 maça çıkarken 33 kez rakip ağları sarstı.Beşiktaş'ın ocak ayında göndermek istediği Adem Ljajic'in menajeri kulübe davet edildi. Ljajic'ten yönetim bonservis elde etmek isterken, 29 yaşındaki futbolcuyla İtalya Serie A ekibi Genoa yakından ilgileniyor. Yönetim, Ljajic'in menajeriyle yapacağı görüşmede kendisine kulüp bulmasını ve bonservis beklentisini iletecek. Daha önce Suudi Arabistan, Rusya ve Japonya'dan aldığı teklifleri geri çeviren Boşnak asıllı oyuncunun bu kez zorluk çıkarması halinde, ocak ayında adı listeye yazılmayacak ve lisansı askıya alınacak.